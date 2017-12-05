Ремонт/настройка компьютера/ноутбука с выездом!

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      Ваш компьютер или ноутбук не включается или стал виснуть? 
      Медленно работать? 
      Поймали вирус? 
     Нужна настройка интернета? 
     Подключить принтер, сканер, Wi-Fi-роутер? 
Желаете решить задачу, но не знаете как?  Значит вам требуется высококачественная компьютерная помощь!
ОГРОМНЫЙ опыт – более 10 лет!
Цена зависит от вашей задачи!
Впервые обратившимся скидка 20 % и установка антивируса бесплатно!
Также выполняем настройку планшетов, смартфонов и т.п.
Позвоните или напишите по любому вопросу касательно вашей компьютерной техники, обязательно постараемся вам помочь.
    Тел. 8-987-623-09-76,  Эльдар

 

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Автор: (8 Дек 2017). Рубрика: Объявления. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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