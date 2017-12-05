Романтики большой дороги

Один день из жизни инспекторов ДПС

Все мы – участники дорожного движения. Поэтому каждый хоть раз в жизни сталкивался с сотрудниками ГИБДД. А если нет, то обязательно слышал анекдоты про «гаишников». Что в их работе правда, а что навеяно неуёмной фантазией народных юмористов, нам с фотокором представился случай выяснить.

ОБЫЧНОЕ УТРО

6.30 – время получения табельного оружия. Для меня рабочее утро, начавшееся на два часа раньше обычного, было отнюдь не добрым. А лейтенант ДПС Ринат Даутов лишь улыбается – за 12 лет он привык к раннему началу рабочего дня. После получения табельного оружия – развод, где руководство сообщает о происшествиях за сутки, даёт ориентировки, ставит задачи. На построении проверяется внешний вид сотрудника, особое внимание – экипировке. Стандартный набор сотрудника ДПС: табельное оружие, свисток и удостоверение. Без него инспектор не имеет права патрулировать свой участок дороги.

После осмотра полицейские выезжают на трассу. Мы с фотокором садимся в патрульную машину к лейтенанту Ринату Даутову и его напарнику – рядовому Никите Чукалову. Так совпало, что в этот день Никиту перевели из помощников в инспекторы дорожно-постовой службы. Интересуюсь, почему решил работать именно в ГИБДД.

– Сколько себя помню, у меня были две страсти – машины и милиция. Работа в ГИБДД помогает совмещать обе. Я и в вуз пошёл на юридический только для того, чтобы потом работать в органах.

– Соответствуют ли ожидания действительности?

– Пока всё идёт так, как мечталось. Правда, приходится пропадать на работе сутками, а это мешает нормальной личной жизни.

– А вам нравится ваша работа? Почему за столько лет службы не пошли на повышение? – спрашиваю я лейтенанта Даутова.

– Повышение означает, в основном, сидение в кабинете и работу с документами. Это не моё. Мне нравится патрулировать улицы. Я всегда на свежем воздухе и никогда не знаю, с кем столкнёт сегодня меня жизнь. Романтика!

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ КОШЕЛЁК?

У каждого экипажа – свой маршрут патрулирования. Курсируя по проспекту Ленина, наша машина остановилась в оживлённом месте. Люди торопятся, нередко перебегают дорогу перед быстро идущим транспортом, игнорируя пешеходный переход. Однако, увидев нашу машину, все пешеходы тут же становятся дисциплинированными и переходят дорогу исключительно по «зебре».

Печально, что люди соблюдают правила дорожного движения не ради собственной безопасности, а чтобы избежать штрафа. И не стоит обольщаться отсутствием документов или пытаться обмануть полицейских данными третьих лиц (находящегося в армии двоюродного брата или работающей на Ямайке сестры) – современные технологии позволяют быстро установить личность нарушителя.

ДО ЧЕГО ДОВОДИТ ЖАДНОСТЬ

Долго стоять на одном месте у инспекторов не получается – приходится выезжать на ДТП. В утренней спешке одна машина слегка поцарапала другую. Владелец пострадавшего автомобиля очень торопился на работу. Он был готов мирно разъехаться даже без возмещения нанесённого его машине мелкого ущерба. Однако виновник аварии был категоричен: у него КАСКО, за которое «большие деньги плачены», поэтому аварию надо оформлять по всем правилам. Понять это стремление можно было, если бы не один нюанс – накануне автолюбитель употреблял горячительные напитки, и от него сильно пахло алкоголем. Однако он был твёрдо уверен в отрицательных результатах теста. Увидев на экране алкотестера свои промилле, виновник аварии решил, что прибор сломан и настоял на обследовании в диспансере. На стационарном оборудовании количество алкоголя в крови только увеличилось. В результате в своём желании отбить у страховой компании хоть часть потраченных на КАСКО денег горе-водитель наказал себя. Теперь ему придётся оплатить штраф (30 тысяч), лишиться на полтора года прав, оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки, получить заслуженную головомойку от супруги.

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И СПЕШКА, ПРИПРАВЛЕННЫЕ АЛКОГОЛЕМ

В этот день нам «посчастливилось» выехать ещё на одно ДТП. Выезжая с второстепенной дороги, молодой человек неверно оценил скорость движущегося по главной дороге автомобиля, поспешил – столкновения избежать не удалось. К счастью, пострадали только машины.

По словам лейтенанта Даутова, чаще всего ДТП происходят из-за спешки и невнимательности. Ещё один виновник аварий – алкоголь. Пьяные водители засыпают за рулём, превышают скорость, «догоняют» впереди идущие авто, выезжают на «встречку», тротуары и остановки, переворачиваются в кювет.

СТРАХОВКА, ТОНИРОВКА И ОПЫТНЫЙ ГЛАЗ

В течение дня наш экипаж останавливался ещё в нескольких местах. Кажется, что наши автоинспекторы останавливают машины наугад. Однако девять из десяти водителей оказывались нарушителями.

Интересуюсь у ребят, нет ли у них сверхъестественных способностей, ведь разглядеть в сумерках, пристёгнут ли ремень безопасности, проблематично, а узнать об отсутствии страховки невозможно.

– Намётанный глаз и никакой экстрасенсорики, – смеются инспекторы. – Все полицейские немного психологи. Если у водителя всё в порядке, он, увидев патруль ДПС, продолжит движение как ни в чём не бывало. А вот автовладельцы с грешком опускают глаза, чешут нос или переносицу, сбавляют скорость – в общем, выдают себя.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 декабря 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА