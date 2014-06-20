Ровесник революции

У военкомата нет второстепенных задач

В Стерлитамаке военный комиссариат появился в год Октябрьской революции. Решение об этом было принято в декабре 1917 года на съезде боевых организаций народного вооружения Уфимской губернии. Ведомство разместили по улице Б.Хмельницкого, 40. Первым губернским военным комиссаром был назначен А.К.Евлампиев.

После ряда территориальных преобразований в 1922 году губернский военкомат переехал из Стерлитамака в Уфу. Тогда же в городе формируется новый штат уездного военкомата.

В ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Проверкой на прочность стала Великая Отечественная война. В первый день поступило 550 заявлений с просьбой отправить на фронт. За восемь дней были призваны 2,5 тысячи человек. С начала войны учреждение было переведено на круглосуточный режим работы, и лишь в январе 1943 года был установлен распорядок дня с ежевечерними рабочими занятиями. В то время сотрудники военкомата обеспечивали пополнение армии новобранцами и техникой, комплектование военных училищ, проводили огромную работу с инвалидами войны, семьями фронтовиков и беженцев.

В тяжелейшие годы битвы с фашизмом и восстановления страны от разрухи военным комиссариатом руководили старший полит-

рук Сосновский (с 1938-го по 1943 год) и подполковник Ольгинский (1943-1952 гг.). Всего в ряды Красной армии из Стерлитамака и района на защиту Отечества призвали 24464 человека. Не вернулись домой 11276 наших земляков.

Многие фронтовики были награждены орденами и медалями. Среди них – 27 Героев Советского Союза и кавалер ордена Славы трёх степеней Ш.Ф.Маннанов.

Ежегодно в память о погибших воинах-земляках в Стерлитамаке проходят торжественные мероприятия с чествованием ветеранов войны и тружеников тыла.

СТАНОВЛЕНИЕ

В послевоенные годы военным комиссариатом руководили опытные офицеры, фронтовики, беззаветно преданные долгу: подполковник А.М.Мамыкин, полковники А.Н.Дмитриев, К.А.Борисов, А.А.Онищенко.

Ответственным участком работы становятся пенсионное обеспечение семей военнослужащих, оказание материальной и иной помощи, трудоустройство инвалидов войны, помощь ветеранам в получении жилья и т.п.

Вскоре созрела необходимость в новом здании военного комиссариата, отвечающем всем требованиям и построенном при активном участии полковника М.Г.Степанова – он руководил военным комиссариатом г.Стерлитамака с 1982-го по 1984 год.

Особое внимание совершенствованию мобилизационной базы города уделял полковник Р.М.Ишмурзин (1992-2001 гг.).

Полковник С.П.Логачёв (2004-2006 гг.) организовал оснащение военкомата средствами связи, оргтехникой. При нём появился новый современный пункт управления, что значительно облегчило работу сотрудников.

С 2006-го по 2009 год учреждением руководил подполковник В.И.Лежень. В 2008 году в Стерлитамаке были успешно проведены инструкторско-методические занятия с военными комиссарами и начальниками отделов призыва субъектов РФ. В этом же году комиссариат занял первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 ноября 2017 года)

И.ФАЙЗУЛЛИНА,

старший помощник военного комиссара