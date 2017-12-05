Снежная-нежная сказка зимы

На неделе продолжат работу: в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – выставка декоративно-прикладного творчества «Куклы своими руками» и персональная фотовыставка Т.М.Назмутдинова «Красота спасёт мир»; в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – выставка художественных работ Натальи Алексеевой «Мой край»; в Стерлитамакском историко-краеведческом музее – выставка почтовых поздравительных открыток «Красный день календаря»; в Стерлитамакской картинной галерее – 20-я региональная конкурсная выставка работ ассоциации художников юга РБ.

19 декабря

В 10 часов в Городском дворце культуры откроется выставка государственных символов субъектов РФ, городов и районов РБ.

В 10 часов в детско-подростковом клубе «Солярис» (ул.Гоголя, 94) пройдёт смотр-конкурс санитарных постов.

В 14 часов в школе № 24 состоится муниципальный этап Республиканского конкурса юных дарований «Весенняя капель».

В 18.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт встреча клуба «Я люблю книги».

В 18.30 (24 декабря – в это же время) в спортивном зале МАУ «СШОР» (пр.Ленина, 2 «б») в рамках V городского турнира «Кубок четырёх мячей» состоятся матчи по мини-футболу между командами трудовых коллективов предприятий и организаций города.

20 декабря

В 10.30 в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы им.А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт час весёлых затей «Снежная-нежная сказка зимы».

В 11 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (ул.Гоголя, 94) состоится библиокалейдоскоп «Новый год у ворот».

В 13 часов в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) пройдёт презентация книги Л.Афляутдиновой «Волшебная шкатулка».

В 15 часов во Дворце пионеров и школьников им. А.П.Гайдара состоится торжественное закрытие конкурса «Педагог года-2018».

21 декабря

В 11 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) состоится экологический час «А ёлка лесная осталась живая».

В 13.30 в Стерлитамакском государственном русском драматическом театре пройдёт городская депутатская ёлка.

В 16 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) состоится открытие фотовыставки Т.Андреевой «Жизнь без суеты».

В 18 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) пройдёт новогодний «Арт-базар» (в программе: перфоманс, вечерний капустник, мастер-класс, фотозона, подведение итогов акции «Зелёная лента»).