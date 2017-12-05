Три заветные буквы

Кто из участников Кубка КВН РБ поедет в Сочи?

12 декабря в Городском дворце культуры было людно: любители юмора собрались здесь, чтобы получить сразу два удовольствия – и Кубок КВН республики посмотреть, и творчеством команды высшей лиги КВН «Детективное агентство «Лунный свет» насладиться. И хотя декабрьский вечер смеха длился более трёх часов, от шуток и остроумных миниатюр не устал никто.

Как справедливо заметил ведущий игры Фаиль Исхаков, декабрь на кавээновской орбите – время решающих баталий. Тем более что как раз в декабре мы отмечаем 20-летие стерлитамакского КВНа. Этому событию и была посвящена битва десяти лучших команд республики за Кубок КВН РБ.

ДЕСЯТКА МЕСТНЫХ

Великолепная десятка и впрямь преимущественно радовала болельщиков и жюри своими выступлениями. Команда из Ишимбая «Прошу заметить», представившая себя как команду со вкусом, начала с миниатюры про брачную ночь ведущей прогноза погоды.

Муж: – Катюша, скажи правду. Сколько у тебя до меня было парней?

Жена: – В Омске – 18-19, в Новосибирске – 25-28…

Ещё ишимбайцы призывали в Новый год не судить людей по новым впечатлениям:

– Если худая девочка сильно кашляет, может, она просто танцует тверк.

«Сборная башкирской лиги» (Уфа) представляла себя весьма энергично:

– Это мы кочуем по ночным клубам города, потому что мы любим кочевать.

«Команда КВН УГАТУ» (Уфа) вместе с залом подтягивала свои знания русского языка. По версии этой команды среди падежей русского языка появился возбудительный.

Украсили игру и две женские команды из Уфы. Если представительницы прекрасного пола берутся шутить по-настоящему, то это выглядит просто блестяще. Как, например, в случае с командой декретного отпуска «Я ж мать». Игроки этой команды оставили своих мужей, детей, каждая договорилась со свекровью, доверив ей свой дом. И всё это ради Кубка КВН. В этой команде шутят и беременные. Одна молодая мать, к примеру, обращается к другой: «На, это новые двести рублей. Хоть так на Крым посмотришь».

А это обращение матерей к жюри:

– Три года назад мужья подарили нам декретный отпуск. Может, вы подарите нам отпуск от мужей?..

Уфимская команда УГНТУ «Как все» начала своё выступление с демографической тематики: «Две полоски на тесте – мы вместе!».

А так атаман казачества забирает сына из детского сада: «Сынку! Это батьку!».

Игроки команды БГПУ «Три буквы» доказывали залу, что они уже взрослые. Вот миниатюра про преподавателя, который с утра пораньше проверяет посещаемость:

– Иванов?

– Есть!

– Петров?

– Есть!

– Афанасьева?

– Нет её. Она спит.

– С кем?

А вот как инструктирует будущих идеальных кавалеров генерал Пуся:

– Ты пришёл с девушкой в кафе. Ты заказал себе гречу с сосисой, она – «Цезарь», фуагра и тирамису. Что она в первую очередь съест?

– Гречу с сосисой.

– Молодец! А что будешь есть ты?

– То, что останется.

– Молодец!

«Команда КВН «ТАУ», представлявшая Стерлитамак, обрушила на зрителей и жюри целый поток отборного юмора. И немудрено: в команде собрались настоящие асы – Кольцов, Маннанов и другие, широко известные в узком кругу кавээнщики из Стерлитамака, Уфы, Мелеуза и Белорецка.

Вот монолог «председателя» сельсовета Мелеузовского района, который выдвигает свою кандидатуру на пост главы администрации нашего городского округа:

– Я будущий мэр Стерлитамака. У себя в селе я муллу хипстером назначил, он у нас один с бородой. Открыл я и клинику пластической хирургии: что надо, подтянем, что надо, накачаем. А что? Пчёлы, они всё могут.

Настоящий фурор в зале произвела миниатюра про бабку с дедом, по совету внуков обратившихся к семейному психологу.

Психолог: – Вы список отрицательных черт друг друга составили?

Дед: – Да, составили.

Бабка: – Ну-ну, интересно даже!..

Дед несмело: – Симпатичная…

Бабка: – Попал!

Дед ещё тише: – Импозантная…

Бабка: – Попал!

Дед, приободрившись: – Немножко вспыльчивая…

Бабка: – Мимо, сволочь!..

И, конечно, всех покорил рэп холостяков и молодых отцов, посредством которого каждая сторона рассказывала о преимуществах своего положения:

– Двести тысяч – за первого, пятьсот – за второго!

– Я извиняюсь, эта акция до числа какого?

Ещё одна женская команда из Уфы «Команда КВН Н» заявила о себе как о самой независимой, самой незамужней и самой неуправляемой команде. Девчонки выступали в свадебных платьях и с первых же реплик зажгли зал:

– Каждый раз, когда я прихожу к парню, я оставляю монетку у него под кроватью. Потому что хочу замуж!

– Почему вы в белом, девчонки?

– Нейтральный цвет, нейтральный флаг…

Хороша была и богиня супружеских уз, которая учила остальных девушек, как правильно флиртовать. А в итоге, услышав про субсидии для молодых семей в возрасте до 35 лет, бросила клич в зал: «Молодые люди, давайте делать бабки вместе!».

Команда из Благовещенска «Три метра» назвала жюри лигой справедливости. Было у ребят и несколько смешных миниатюр. Например, про сложную профессию водителя комплекса «Тополь-М», кричащего после взрыва:

– Хоть бы колесо! Хоть бы колесо!..

КВН – он разный. Игроки уфимской команды «Парк лесоводов» вышли на сцену в голубых дождевиках.

– Наша миссия – помочь парку на Соде.

– Был я в парке на Соде. Ему уже ничем не поможешь.

Своеобразный юмор команды «Парк лесоводов» довольно наглядно проявился в шоу-балете «Ногу свело» и в миниатюре «В кабинете директора парка»:

– Какой у вас вопрос? Не мешайте, я занят. Ку-ку! У меня кукушка заболела, я её заменяю. Ку-ку!..

А вот рекомендация от «Парка лесоводов», адресованная отдыхающим в парке:

– Когда будете спрашивать у кукушки, сколько лет вам осталось, не верьте. Возможно, именно сейчас её заменяет директор парка.

И ОДИН «ДАЛС»

Организаторы Кубка КВН РБ – Министерство молодёжной политики и спорта РБ, администрация ГО г.Стерлитамак и союз КВН РБ – приготовили для нашего зрителя настоящий подарок. Пока жюри подводило итоги кубковой игры, на сцене выступали настоящие профи – двукратные вице-чемпионы высшей лиги КВН Первого канала, белгородская команда «ДАЛС». Ребята поздравили местный КВН с двадцатилетием, а потом изящно пошутили на разные темы:

– Митинг косоглазых состоялся на 40 метров левее городской администрации.

– Серёжа и Вадим были лучшими друзьями. Но потом Серёжа похорошел, а Вадим не устоял!

– Моя девушка склоняет меня к браку. Но я против брака. Я по натуре – сожитель.

А вот как выглядит смс-переписка героев «Муму»:

Барыня: – Утопил?

Герасим: – Нет ещё.

Барыня: – Как утопишь, напиши.

Муму: – А ничего, что мы в общем чате?

Герасим: – Муму, как ты пишешь, ведь ты же собака?

Муму: – Герасим, а ты как пишешь, ведь ты же крепостной?

А вот такие блюда по версии команды из Белгорода можно заказать в киноресторане:

«Запах женщины» – борщ; «Особо опасен» – беляш с вокзала; «Все умрут, а я останусь» – «Балтика 0»; «Горбатая гора» – голубец; «Форсаж» – гороховый суп.

Хороши были и ленинский чат «Революция», и миниатюра «Музыкальные хвалители». Но особенно понравилась залу совместная программа команды «ДАЛС» со зрительницами: под мотив песенки «У губ твоих конфетный, конфетный вкус…» гости затронули несколько болевых для Стерлитамака тем. Смеялись все.

Итоги игры тоже порадовали. Члены жюри оказались неожиданно щедры. Кубок КВН РБ и первую путёвку в Сочи на 29-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2018» между собой по-братски разделили «Команда КВН «ТАУ» (Стерлитамак) и «Парк лесоводов» (Уфа). Вторая путёвка в Сочи досталась ещё двоим счастливчикам – команде «Как все» и женской «Команде КВН Н».

Все десять команд получили дипломы за участие. Были на вечере и другие награждённые. Руководитель республиканского центра волонтёрского движения и поддержки молодёжных инициатив Ильшат Биккулов вручил благодарственные письма Министерства молодёжной политики и спорта РБ инициатору создания движения КВН в Стерлитамаке Игорю Когуту и главе администрации ГО г.Стерлитамак Владимиру Куликову. Грамотами за поддержку движения КВН в городе были отмечены Алексей Кольцов и Регина Александрова. 20 лет юмора и доброты – это не шутка!

Марина ВОРОНОВА