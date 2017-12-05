Убитых здесь не хоронили

Новая находка на месте боёв 170-й Стерлитамакской дивизии

После того, как обстоятельства вынудили кандидата исторических наук Марата Тикеева оставить науку и заняться частным предпринимательством, всё свободное время он отдаёт поисковой работе. Объект его интересов – места боёв 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии. Ставку он сделал на социальные сети, справедливо решив, что в условиях финансового кризиса можно организовать эту работу, даже не выходя из дома.

С помощью друзей-поисковиков из невельского отряда «Патриот-60» удалось заполучить одну находку: печать начальника ветеринарной службы дивизии. Эти же поисковики из г.Невеля сообщили Марату Данисовичу об останках бойца Ларионова из Стерлитамака. А недавно прислали новую находку: номер от полуторки, явно принадлежавшей 170-й дивизии. Отступали здесь, в основном, тыловые части. После них осталось много брошенной техники, полевых кухонь, оружия, противогазов…

Нужно пояснить, что там, где работают поисковики из Псковской области, воевала, в основном, 112-я Пермская стрелковая дивизия – соседи наших земляков по левому флангу. Но номер действительно башкирский, в соответствии со стандартом 1936 года: 13-65 ББ. До войны регистрация всего транспорта республики с запасом умещалась в три серии: «БА, ББ, БВ».

– Номер обнаружен у деревни Турки-Перевоз Невельского района, – рассказывает Марат Данисович. – Там воевали пермяки, но пусть это никого не смущает. Дело в том, что в октябре 1943-го в ходе освобождения этих территорий Красной армией вдоль шоссе Турки-Перевоз – Невель были размещены ремонтные мастерские. Там восстанавливали не только подбитую в ходе последних боёв технику, но и брошенную при отступлении в 1941 году. Из болот и лесов вытаскивали машины, ремонтировали или пускали на запчасти. Вероятно, этот грузовичок был брошен при отступлении немного северней. А при наступлении наших войск в 1943-м был доставлен в мастерскую. Старый номер, естественно, выбросили, а машина или запчасти от неё ещё послужили.

По мнению Марата Данисовича, полуторку, скорее всего, мобилизовали из народного хозяйства. Дивизия-то была кадрированной. То есть формировалась из призывников Башкирии и могла быть доукомплектована местным транспортом. Впрочем, как считает сам Марат Данисович, найти в архивах, из какого предприятия был мобилизован этот грузовик, – дело практически безнадёжное.

Убитых не хоронили. Дело не в бездушии. Просто на болотах хоронить было негде. Эта земля буквально усеяна останками наших солдат. Одна из последних ветеранов этой дивизии, доживших до начала активной работы поисковиков, медсестра Мария Яковлевна Рыкова успела поведать стерлитамакским поисковикам немало о тех трагических днях. О том, как приходилось бросать раненых, когда выбирались из котла. Как мчались по лесам на такой же полуторке. Как машину подбросило то ли на пеньке, то ли от взрыва, и девушка вылетела за борт. Бойцы подобрали потерявшую сознание сестричку. И только после войны, спустя много лет, она узнала, что при падении она отбила себе почку.

– Почему они двигались не по дороге, а по болотам? – сам себя спрашивает Марат Данисович. И сам же отвечает:

– Видимо, к тому времени немцы уже успели перерезать пути.

Любопытно, что буквально за день до окружения 112-й Пермской дивизии эти места покинул фронтовой оператор, впоследствии прославленный кинорежиссёр, кинодокументалист, сценарист Роман Кармен. Он снимал фронтовые хроники. В частности, сюжет о том, как пермяки героически отбили танковую атаку немцев. На следующий день после его отъезда дивизия попала в окружение.

Задолго до того, как патриотическими клубами были организованы поиски останков погибших бойцов, эти места стали местом «паломничества» «чёрных» копателей. А

мастера-умельцы могут из нескольких разбитых, проржавевших машин собрать одну и поставить её на колёса. Это сегодня настоящий бизнес. Причём, прибыльный. Для коллекционеров эти машины – лакомый кусок. Сами невельские поисковики считают, что через несколько лет здесь может ничего не остаться.

Мы ещё долго говорили с Маратом Данисовичем о проблемах поисковиков. О том, что неплохо бы организовать хотя бы забор и хранение генетического материала из останков погибших. Пока генетический анализ ДНК – дорогое удовольствие, но вполне вероятно, что со временем он станет более доступным.

Фаяз ЮМАГУЗИН