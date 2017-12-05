В Башкортостане 9 декабря состоится конституционный диктант

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан совместно с Министерством образования Республики Башкортостан проведёт 9 декабря республиканский диктант на знание Конституции Российской Федерации и Республики Башкортостан. Участниками диктанта станут учащиеся 11-х классов общеобразовательных организаций.

– Это первый подобный опыт для нашей республики, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачёв. – Диктанты по некоторым профильным для школ дисциплинам, например исторический диктант, стали в последнее время уже доброй традицией как в масштабах республики, так и в масштабах всей страны. Конституционный диктант проводится впервые. Наша основная цель – определить уровень правовой культуры и грамотности молодёжи, выявить типичные пробелы в образовании, чтобы в соответствии с ними можно было корректировать школьную программу. Знание конституционных основ государства должно стать неотъемлемой частью подготовки человека, покидающего стены школы и начинающего взрослую жизнь. Это напрямую связано с формированием гражданской идентичности, ответственности перед обществом, воспитанием чувства патриотизма у подрастающего поколения, повышением образовательного уровня, знанием своих прав и умением их отстоять.

Стать участником диктанта можно обратившись на муниципальную площадку его проведения, независимо от места жительства. Участие в диктанте является добровольным, бесплатным и анонимным – участники не указывают свое имя, а проверка работ осуществляется по порядковому номеру, присвоенному муниципальным оргкомитетом.

Диктант будет проводиться на муниципальных площадках, организованных администрациями муниципалитетов, общественными и образовательными организациями. В состав организаторов муниципальных площадок входят депутаты представительных органов муниципальных образований, специалисты городских и районных отделов образования, методические объединения учителей обществознания и права, юристы, учителя обществознания и права образовательных организаций.

Во всех муниципалитетах республики диктант пройдет в одно время – 9 декабря с 12 часов до 13.30. Все участники диктанта одновременно получат одинаковые задания, которые будут состоять из 30 вопросов разной степени сложности. Диктант включает проверку знания основ конституционного строя Российской Федерации и Республики Башкортостан, структуры конституций Российской Федерации и Республики Башкортостан, формирования, структуры и взаимоотношений высших органов власти Российской Федерации и Республики Башкортостан, понимания системы основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Задания диктанта разработаны на основе содержания текстов конституций Российской Федерации и Республики Башкортостан и образовательных программ по предметам «Обществознание» и «Право» основного общего и среднего общего образования.

После проведения диктанта муниципальные площадки направят в адрес регионального оргкомитета ранжированные списки участников. Оргкомитет в качестве жюри коллегиально определит призёров и победителя. Итоги будут объявлены в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан 21 декабря. Победители и призёры будут награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками Государственного Собрания и Министерства образования.

В Стерлитамаке конституционный диктант пройдёт на базе лицея-интерната № 2 (ул.Комарова, 2) 9 декабря с 12 часов до 13.30.

С полным текстом положения о проведении диктанта можно ознакомиться по ссылке.