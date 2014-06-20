Важная часть жизни

Благотворительность – одна из традиций БСК

– Мама, а почему природа так придумала, что камни неживые?

Если ваши дети спрашивают у вас то же самое, свозите их на экскурсию в музей камня имени Ивана Скуина. Это самый необычный музей в Башкортостане и один из самых фундаментальных научно-просветительских проектов Башкирской содовой компании. Музей находится на территории карьера «Шахтау-1» и принимает учёных и туристов из разных уголков мира. Все экспонаты найдены в карьере Шахтау, они рассказывают о жизни древнего пермского рифа, который существовал на месте нашей малой родины почти 300 миллионов лет назад.

На днях Башкирская содовая компания подарила экскурсию в музей камня детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в Стерлитамакском профессиональном техническом колледже.

– У нас обучаются 33 ребёнка-инвалида и 39 детей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказывает зам.директора по социальным вопросам Альмира Муллагулова. – В 2016 году на базе нашего колледжа был открыт центр инклюзивного образования, составлена программа по учебно-воспитательной работе. Наши ребята получают профессиональное обучение и становятся портными, сборщиками обуви, операторами ЭВМ, вязальщицами. Большая проблема – устроить их на работу, ведь наши выпускники ещё несовершеннолетние. Преодолеть препятствия в трудоустройстве нам помогают фабрика «Дружба» и – по мере возможности – предприятия города, в том числе БСК. Помощь Башкирской содовой компании сфере городского образования широко известна. Представители компании побывали у нас в колледже и заинтересовались трудностями и судьбой наших воспитанников. Мы очень благодарны за то, с каким теплом и участием отнеслось к ребятам наше градообразующее предприятие. Два дня мы приезжаем на экскурсию в музей камня – знаете, для наших мальчиков и девочек это стало настоящим событием. Сколько вопросов они задавали! Сколько нового узнали об истории и развитии жизни на планете! Они обсуждают экскурсию, выкладывают фотографии в соцсети… Эта поездка – огромный прорыв в их социализации. Мы стараемся делать так, чтобы они не замыкались в себе, чтобы знали, что мир не ограничивается стенами дома и колледжа. Наша задача – научить их жить, уверенно себя чувствовать и найти себя в этом мире.

Притихшие и удивлённые, ребята внимательно слушают рассказ о тёплом Уральском море, которое было на месте нашей сегодняшней суши миллионы лет назад. Экскурсовод Марина Короткова увлекательно и доходчиво знакомит гостей музея со строителями и обитателями пермского рифа. Мальчики и девочки разглядывают внушительный, размером с их предплечье, зуб хазарского слона – прадедушки мамонта. Пробуют себя в роли исследователей – откапывают в песке окаменевшего наутилуса (древнего головоногого моллюска). Разглядывают морскую лилию. Трогают безупречные по форме, похожие на соты кораллы и двустворчатую раковину брахиопода. Камни для них теперь – не просто часть неживой природы, а важная часть жизни нашей планеты, только навсегда застывшая.



Благотворительный проект Башкирской содовой компании не ограничился экскурсией: в канун Международного дня инвалидов представители компании побывали в профессиональном техническом колледже и вручили подарки. Колледж получил четыре современные швейные машины, все дети-инвалиды и ребята с ограниченными возможностями здоровья – сертификаты на приобретение одежды.

– Мы социально ответственная компания, – говорит о важности благотворительных проектов директор по капитальному строительству и ремонту Башкирской содовой компании Сергей Подцепняк. – Мы оказываем адресную помощь детям-инвалидам: в 2016-2017 годах дети и внуки наших сотрудников получали лечение в Уфе, Челябинске, Тольятти, Москве, Новосибирске и даже за границей (в Греции). У нас 8500 ветеранов, из них 1245 – инвалиды, мы их постоянно поддерживаем. Квота для приёма на работу инвалидов для БСК составляет 48 человек, но на нашем предприятии трудятся 82 инвалида, в том числе инвалид первой группы, у нас оборудованы три специальных рабочих места для людей с ограниченными возможностями. Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Эти люди – полноценные члены общества, и мы стараемся, чтобы они именно так себя чувствовали, а их проблемы эффективно решались.

Екатерина ЯКОВЛЕВА