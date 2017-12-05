«Власть должна слушать и слышать граждан»

А.В.Шкурко – о том, как не потерять доверие людей

Чем занимается настоящий руководитель? Организацией эффективного рабочего процесса, позволяющего добиться требуемых целей. А также решением множества проблем, неизбежно возникающих перед каждым начальником.

Александр Владимирович Шкурко привык справляться с задачами повышенной сложности – до реорганизации «Соды» был главным горняком предприятия. Сегодня он возглавляет АО «Сырьевая компания» и чувствует ответственность не только за свой коллектив, но и за благополучие города. Не случайно Александра Владимировича в прошлом году избрали депутатом Совета ГО г.Стерлитамак. При-чём, жители 5-го избирательного округа наделили его депутатскими полномочиями уже во второй раз подряд.

Что ценится в общественной работе? Чем хорош прямой разговор народа с властью? От чьих усилий зависит облик города? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью депутата Совета городского округа.

ГЛАВНОЕ – ПОРЯДОЧНОСТЬ

– Что заставило вас обратиться к депутатской деятельности?

– Сотрудники предприятия рассказывали мне о проблемах, с которыми им приходилось сталкиваться. Да и сам я замечал недостатки, которые хотелось бы исправить. Поскольку на производстве привык ко всему относиться ответственно, то не мог позволить себе быть равнодушным в общественной жизни. Если чувствуешь возможности сделать что-то хорошее для сограждан, почему бы их не осуществить? Жители мне поверили, избрали депутатом во второй раз, и это накладывает на меня определённые обязанности.

– Вы – генеральный директор АО «Сырьевая компания». Чем эта должность помогает вам на депутатском поприще?

– Приобретённый опыт руководства даёт чёткое понимание механизмов, которые надо задействовать, чтобы разобраться в той или иной проблеме. Иногда помогает проведение аналогий с производством. В общем, обладая навыками решения задач в промышленной области, легче добиваться результата и в других делах.

– Какие качества необходимы народному избраннику?

– Порядочность. Обозначил, что можешь помочь – держи слово! А если не уверен, не гарантируй сразу положительного исхода. Всегда надо говорить то, в чём не сомневаешься: стоит один раз подвести человека – пусть даже нечаянно, очень тяжело будет вернуть доверие. Люди настороженно относятся к таким вещам. Человек, обратившийся на приём, наверняка уже посетил все возможные инстанции и органы, не нашёл там понимания, и к депутату пришёл как к последней надежде.

Бывает, что люди неправы, но им необходимо объяснить – в чём, и так это сделать, чтобы проситель не ушёл с обидой, мол, его никто не выслушал. Иногда желаемое выдают за действительное – кажется, что правда на их стороне, а в законе написано иначе. Пожилые люди часто вспоминают советское время, его преимущества, не сумев до конца перестроиться на российскую действительность. Вряд ли их стоит за это винить…

– Как вы оцениваете эффективность депутатского корпуса, избранного в сентябре прошлого года?

– У нас получился работоспособный Совет: законодатели трудятся с энтузиазмом, настроены на созидательную деятельность в комиссиях. Я председательствую в комиссии по промышленности, транспорту, связи, экологии, ЧС и охране правопорядка. Мы работаем над темами жизненно важных функций города.

К примеру, обслуживание транспортной инфраструктуры, борьба с недобросовестными перевозчиками – это огромный пласт работы, включающий в себя многие аспекты. В том числе – пробелы в федеральном законодательстве. Муниципалитет заинтересован в обеспечении горожан доступным общественным транспортом, чтобы тот ходил регулярно и по графику. Сегодня же наблюдается перекос – по самым популярным маршрутам транс-порт идёт потоком, а где-то его не дождёшься. Частники же рассчитывают при наименьших затратах получить максимальную выгоду. За-чем им гонять полупустые автобусы? Найти компромисс, при котором и люди бы перемещались по всему городу с комфортом, и перевозчики не ездили себе в убыток – одна из задач администрации и депутатов.

ЗАБОТЫ ОКРУГА

– Александр Владимирович, какие особенности у вашего избирательного округа № 5?

– Округ включает в себя посёлок Шахтау, часть Краснознаменского микрорайона и часть территории от ул.Вокзальной до ул.Лесной. Здесь живут ветераны содового комбината, но не только. Теперь на Соду переселяется молодёжь, никак не связанная с предприятием. Это нормальный район, где есть люди всех возрастов. Некоторым он нравится даже больше, чем новостройки в западной части Стерлитамака – тут нет суеты, загруженности дорог, не так остро стоят вопросы парковки личного автотранспорта. Безусловно, надо развивать социальную инфраструктуру, облагораживать территорию, асфальтировать дороги. Кстати, готов проект реконструкции содовского парка.

– А что вы скажете о посёлке Шахтау?

– Карьер по добыче известняка «Сырьевой компании» расположен неподалёку от посёлка. Более того, когда-то этот населённый пункт был основан именно для проживания работников содового карьера и их семей. За прошедшие годы профессиональный состав населения из-за миграции сильно изменился. В посёлке немало проблем – разбитые дороги, не хватает объектов соцобслуживания. Наше предприятие помогает жителям Шахтау там, где это в наших силах.

– Например?

– Сделали отсыпку берегов реки Селеук, иначе прибрежные гаражи грозились скатиться в водоём. Засыпали яму по ул.Российской, которая после каждого дождя напоминала небольшое озеро. Поселковой школе предоставляем технику для вывоза мусора после субботников. В посёлке Шахтау находится детско-подростковый клуб «Буревестник» ЦВР «Надежда». Клубу мы периодически помогаем с хозяйственным обеспечением: приобрели лакокрасочные материалы, лопаты для чистки снега, музыкальный центр.

– С чем граждане идут к депутату?

– Регулярно поднимаются темы благоустройства дорог, обрезки и спила деревьев. Люди говорят о бездомных животных – одни их боятся и просят нейтрализовать, вторые, наоборот, хотят защитить кошек и собак от людей. В зимний период обращаются по очистке улиц от снега.Но чаще всего жители недовольны своими управляющими компаниями, тарифами на обслуживание МКД, сроками подачи тепла. Некоторые УК пользуются правовой безграмотностью людей и позволяют себе финансовые вольности. Впрочем, не все дают себя обмануть: выясняют, куда потрачены их деньги, идут в общественную приёмную.

В отдельных случаях доходит до абсурда: собственники МКД провели собрание и поменяли свою управляющую компанию на другую. Но жителям стали приходить счета за коммунальные услуги от двух компаний – старой и новой. Что делать гражданам, особенно пожилым? Пенсионеры, воспитанные в советское время, – люди ответственные. Не платить же по двум счетам! Так заложниками выяснения отношений между двумя управляющими компаниями стали собственники квартир, уже сделавшие свой законный выбор.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 декабря 2017 года)

Д.КАРАГАНОВ