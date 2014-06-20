Врачу и человеку

В ноябре в городской больнице № 3 открылась мемориальная доска памяти основателя и первого главного врача больницы, отличника здравоохранения СССР, заслуженного врача Башкирской АССР Марата Моисеевича Зевина. Это важное для всех горожан событие состоялось в рамках празднования 30-летия этого многопрофильного медицинского учреждения.

О строительстве больницы, в середине восьмидесятых задуманной как медико-санитарная часть крупнейшего в стране машиностроительного завода, на церемонии открытия мемориальной доски вспоминали бывший главврач ГБ № 3 В.Я.Ишмухаметов, нынешний руководитель больницы Р.Р.Абдуллин, первый заместитель главы администрации городского округа Ю.В.Тротт, бывший заместитель директора СМЗ и друг М.М.Зевина Е.П.Хохлов, бывший председатель профкома СМЗ А.П.Нуйкин. Марат Моисеевич Зевин много сил, знаний и опыта вложил в формирование сплочённого коллектива, в создание структурных подразделений больницы, развитие её материально-технической базы. Это было время, когда силами сотрудников СМЗ велись отделочные работы в здании больницы, за счёт средств завода приобретались медицинское оборудование и аппаратура, выделялось жильё для сотрудников больницы.

– Марат Моисеевич был хорошим урологом, талантливым организатором, добрым и чутким человеком, самобытным поэтом, – сказал Р.Р.Шакиров, главный врач ГБ № 4, много лет проработавший под началом М.М.Зевина в урологической службе 3-й больницы. – Он вложил в эту больницу душу и сердце. Он много делал и для пациентов, и для сотрудников, и для всех горожан. В нас будет жить благодарная память об этом удивительном человеке.

Трогательным признанием в любви к своему первому руководителю выглядело выступление одного из первых врачей больницы, заведующей поликлиникой Л.П.Холод:

– Больница – наш второй дом. Мы приходили сюда тридцать лет и будем приходить трудиться на благо наших пациентов до тех пор, пока думаем и действуем. А наш Марат Моисеевич будет охранять нашу больницу сверху. Ведь это он создал этот дом, научил нас особому отношению к профессии. И в этом же духе мы стараемся воспитывать молодое поколение сотрудников.

На открытии мемориальной доски звучали стихи М.М.Зевина о природе, профессиональном долге врача, семье, любви к жизни. А позже, когда весь коллектив собрался в ГДК на торжественное собрание, посвящённое 30-летию ГБ № 3, состоялась презентация поэтического сборника Марата Моисеевича (фото 2), в котором собраны самые лучшие стихотворения этого замечательного доктора, много лет дарившего людям здоровье и свет своей души.

Марина ВОРОНОВА