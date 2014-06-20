Все дороги ведут в «Чёрное & Белое»!

В Стерлитамаке открылась новая химчистка

Осень – традиционное время смены одежды. Летние вещи уже лежат на своих полках в шкафах, а демисезонную и зимнюю одежду мы активно включаем в свой гардероб. И, конечно, хотим, чтобы она радовала нас свежестью и чистотой.

Каждый человек стремится к комфорту и безопасности, которые невозможны без чистоты. Если в ближайшее время вы не планируете обновление гардероба, а на ваших любимых вещах появились трудновыводимые пятна и следы загрязнения, остаётся один выход – обратиться в химчистку.

В нашем городе по адресу: ул.Лазурная, 19 «а» в ноябре открылась новая химчистка «Чёрное & Белое», которая специализируется на оказании услуг химической чистки, аквачистки и прачечной. О том, какими принципами руководствуется это предприятие в работе с частными и корпоративными клиентами, обеспечивая высокий стандарт чистых вещей, рассказывает его директор Алёна Юрьевна Бережнева.

– Наша химчистка оказывает весь спектр услуг по чистке одежды из текстиля, меха, кожи, особо деликатных изделий, напольных покрытий, одеял и подушек. Осуществляя чистку и стирку всех видов одежды и изделий из текстиля и меха, мы применяем самые современные технологии чистки, работаем на итальянском и немецком оборудовании, к каждому изделию подходим индивидуально, обслуживаем как частных, так и корпоративных клиентов. Выполнение заказов осуществляется по передовым методикам с использованием только сертифицированных химических составов, прошедших контроль качества.

– Алёна Юрьевна, очень часто на одежде, шторах, скатертях, автомобильных чехлах появляются пятна, с которыми человеку трудно справиться самостоятельно. Вы можете помочь?

– Конечно, это наша работа. В нашей химчистке проводится профессиональная чистка верхней одежды (шуб, пуховиков, пальто, курток, плащей), одежды для офиса (пиджаков, брюк, юбок, платьев, сорочек), домашнего текстиля (постельного белья, махрового белья, скатертей, пледов, покрывал, подушек, одеял), штор, чехлов для автомобилей, ковров, мягких игрушек.

– В гардеробе каждого человека имеются вещи, на которых есть обозначения, запрещающие стирку в домашних условиях. Можно ли у вас отчистить эксклюзивную одежду, украшенную бисером, пайетками, стразами?

– Для этого и существует «Чёрное & Белое». Приносите эти вещи к нам, и мы поможем вернуть им свежесть и чистоту. Помните, что используя разрекламированные средства по выведению пятен в домашних условиях, вы рискуете испортить свою любимую вещь.

В нашей химчистке с каждой вещью индивидуально работает технолог, контролирующий весь процесс. А опытные приёмщики заранее предупредят вас о скрытых дефектах, подберут индивидуальный способ чистки. Другими словами, в «Чёрном & Белом» с вашей вещью будут работать профессионалы.

– Что такое скрытые дефекты?

– Это недостатки, которые проявятся только после обработки вещи. Это могут быть едва заметные молевые повреждения, вытравки, запалы, которые до химической чистки под общими загрязнениями незаметны.

– Пуховики, шубы, мужские сорочки, свадебные платья – эти вещи не всегда можно привести в порядок дома…

– Да. Мужские сорочки, например, после длительного ношения теряют свежий вид. Мы оказываем услуги как обычной стирки с оптико-кислородным отбеливанием, так и аквачистки для сорочек высшего качества.

Для пуховых курток мы предлагаем щадящую чистку нейтральными и щелочными моющими средствами. Для некоторых видов кожи используем аквачистку: после неё кожаные изделия приобретают первоначальные цвет и мягкость.

Если человек хочет сохранить свой подвенечный наряд, мы тоже ждём его в нашей химчистке. Мы выберем оптимальный способ чистки и устраним все загрязнения.

– Пух и перо тоже можете почистить?

– Разумеется. При химчистке пухо- перовых изделий пух дезинфицируется, шьётся новый наперник. Отдельно скажем о сухой чистке подушек, пуховых одеял и перин. Её желательно проводить каждые три-пять лет, потому что со временем пух и перо в изделиях слёживаются, там заводятся клещи и вредные микроорганизмы, вызывающие различные аллергические реакции. Во время чистки пухо-перовые изделия очищаются от мусора, пыли, ломаного пера, разрыхляются и обрабатываются антибактерицидной лампой.

– Что ещё вы предлагаете клиентам?

– Мы оказываем дополнительные услуги. Это, как правило, мелкий ремонт: замена молний, укорачивание одежды, отпарывание и пришивание мехового воротника, обработка верхней одежды водо- и грязеотталкивающими веществами, утюжка.

Кстати, такой утюжки, как в химчистке, нет больше нигде. Одежда, обработанная на пароманекене, теряет все изъяны, полученные в процессе носки, и выглядит как новая.

– Во всём мире химчистки имеют стандартный набор услуг. А в чём изюминка «Чёрного & Белого»?

– У нас самый главный фактор – мастер. Важно, в чьи именно руки попадёт ваша вещь. Ведь большинство наших вещей далеко не фирменные. Маркировка на них либо отсутствует, либо не отвечает используемому материалу – пришивают то, что есть под рукой. Наш технолог сможет подсказать, как именно следует восстановить вашу одежду. Его знания, опыт, интуиция, профессионализм станут решающими. Вы получите назад свою вещь чистой, выглаженной и упакованной.

И ещё важная для клиентов информация: все постельные принадлежности, полотенца, детские вещи, рубашки у нас обрабатываются отдельно от вещей других заказчиков.

– А можно у вас отстирать жир или жвачку?

– Химчистка – это не стирка, это химический процесс чистки изделия при помощи органического растворителя. С его помощью эффективно удаляются грязь, жир, жвачка и другие сложные пятна.

– Часто мы вспоминаем об услугах химчистки перед началом сезона, а не сразу после его окончания. А ведь это неправильно. Что вы посоветуете своим клиентам?

– Чем раньше вы обратитесь в химчистку, тем легче будет удалить пятна и загрязнения. Надо приучать себя чистить вещи не перед началом сезона, а после него – результат будет эффективнее.

– К вам обращаются люди с разными доходами?

– Химчистка одинаково востребована среди разных слоев населения. Для людей с невысокими доходами это возможность продлить срок нужной вещи. А для обеспеченных клиентов это шанс всегда сохранять респектабельный вид вещей – дорогих костюмов, шуб, вечерних нарядов и корсетов.

– Расскажите о работе с корпоративными клиентами.

– Мы активно сотрудничаем с корпоративными клиентами: чистим униформу, спецодежду, постельные принадлежности, махровые изделия, полотенца, скатерти. Тем самым мы продлеваем срок эксплуатации униформы и спецодежды, что позволяет заказчикам сократить затраты на её приобретение.

Осуществляем услуги по стирке белья для отелей, салонов красоты и медицинских центров, кафе, ресторанов и других предприятий сферы услуг, не имеющих в своей структуре прачечной или химчистки. Чистим спецодежду строительным и торговым организациям, оказываем услуги по чистке театральных и маскарадных костюмов, а также интерьерного текстиля.

Мы работаем с корпоративными клиентами на договорной основе, используя гибкую систему скидок. В стоимость услуг входят химчистка, стирка и глажка белья, подкрахмаливание, антибактериальная и антисептическая обработка, упаковка.

– Какова ваша ценовая политика? Для частных клиентов у вас предусмотрены какие-нибудь скидки и акции?

– Цены на услуги химчистки зависят от фасона, объёма и размера вещи, от присутствия пятен и уровня загрязнённости. Можно воспользоваться сезонными скидками. У нас действуют акции на отдельные группы изделий. Кроме того, чистка детских вещей до 38 размера стоит у нас в два раза дешевле – на них постоянно действует 50-процентная скидка.

– Почему клиенты должны выбирать «Чёрное & Белое»?

– Чего хочет клиент? Прежде всего, стабильности и хороших качественных услуг. Мы работаем на результат. Все заказы выполняем качественно и в кратчайшие сроки. Гибкая ценовая политика, высокий уровень обслуживания, индивидуальная упаковка, ориентация на долгосрочное сотрудничество – вот наши преимущества. Если вы хотите не только ликвидировать пятно от красного вина на галстуке любимого мужчины, но и восстановить цвет и пушистость меха медвежонка, брошенного в лужу вашим ребёнком, приходите в «Чёрное & Белое». Ухаживайте за своими вещами и продлевайте им жизнь. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

График работы: понедельник-пятница с 8 до 20 часов; суббота-воскресенье с 10 до 19 часов.

Телефоны: 8(3473)30-90-70, 8-917-358-58-13.

Беседовала М.СЕРГЕЕВА