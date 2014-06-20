ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Приём бесплатный.
– Защита прав: иски, жалобы, убытки.
– Жильё и земля: покупка, узаконение, распоряжение.
– Кооперативы: дольщики, собственность.
– Семья и наследство: раздел имущества, алименты, принятие наследства.
– Труд: невыплата з/п, увольнение.
– Права потребителей.
– Взыскание долгов.
– Документы.
– Сделки.
Приём по записи по т. 8-927-958-67-36.
Автор: Администратор
(5 Дек 2017). Рубрика: Объявления
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