ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Приём бесплатный. – Защита прав: иски, жалобы, убытки.

– Жильё и земля: покупка, узаконение, распоряжение.

– Кооперативы: дольщики, собственность.

– Семья и наследство: раздел имущества, алименты, принятие наследства.

– Труд: невыплата з/п, увольнение.

– Права потребителей.

– Взыскание долгов.

– Документы.

– Сделки.

Приём по записи по т. 8-927-958-67-36.