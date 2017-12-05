Юрта Деда Мороза теперь и в Стерлитамаке

Парк имени Гагарина открыл зимний сезон

Декабрь уже перевалил за экватор. Взрослые готовятся к новогодним корпоративам, закупают продукты для праздничного стола. А дети пишут письма Деду Морозу, ждут праздника, подарков и волшебства. Встреча с главным зимним чародеем – разве не настоящее чудо для ребёнка? Прикоснуться к волшебному посоху, загадать самое заветное желание и получить подарок – такая возможность теперь есть у всех мальчишек и девчонок города: в парке имени Гагарина открылась юрта Деда Мороза.

Всего по республике в рамках проекта «Башкортостан удивительный, новогодний» организовано пять таких юрт. Исторически башкиры – кочевой народ, поэтому и Дедушка Мороз, перемещаясь от юрты к юрте, за новогодние каникулы объедет всю республику. Юрты символизируют стороны света: Стерлитамак – юг, Бирск – север, горнолыжный центр Кандры-куль – запад, курортная зона Абзаково – восток. Центральная юрта по традиции установлена в Уфе. У каждой из них своя специфика – от этнической до спортивной. Подробности организаторами не раскрываются – всё можно увидеть своими глазами. Тем более есть легенда, что у того, кто посетит все юрты на территории республики, сбудется любое желание.

На открытии южной резиденции Деда Мороза в Стерлитамаке было весело и многолюдно. Пока сказочные герои спешили к ребятам на волшебном паровозе, посетители парка времени зря не теряли – развлекались от души. Взрослые и дети с удовольствием фотографировались с ростовыми куклами и многочисленными скульптурами. Особой популярностью пользовались пиксельная ёлка и символ наступающего года – собака (автор этого уникального арт-объекта – местный умелец Александр Замесин). Маленькие посетители парка по достоинству оценили малую горку. Взрослые с удовольствием подпевали артистам Городского дворца культуры, исполняющим традиционные праздничные песни. Весёлые снеговики, озорные Петрушки и забавная ласка Лута вместе с Зимушкой-Зимой играли с ребятами в игры, делали специальную согревающую зарядку, пели песни, выполняли задания, чтобы Баба-Яга вернула детям украденные подарки. Приехавший на волшебном паровозе Дедушка Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой спели любимую не одним поколением «В лесу родилась ёлочка». А потом сказочный волшебник объяснил, что подарки под ёлочкой достанутся только тем ребятам, кто «кашу кушал и маму с папой слушал». Присутствующие на празднике родители подтвердили, что их дети и кашу с удовольствием едят, и старших уважают. Тогда Дедушка Мороз пригласил всех в свою юрту, чтобы послушать приготовленные ребятами стихи и песни, а также вручить им подарки. Закончился праздник огненным шоу от коллектива Sunrise и праздничным салютом.

Поздравил горожан с наступающим Новым годом и глава администрации города Владимир Куликов. Он пожелал всем праздничного настроения, крепкого здоровья и удачи в новом году. Мэр особо отметил коллектив паркового хозяйства за организацию интересного досуга для горожан в зимнее время. Из тёплых кабинок колеса обозрения можно полюбоваться зимним Стерлитамаком и его окрестностями. Для любителей экстрима есть несколько интересных аттракционов: катание на тюбингах по кругу на огромной скорости, спуск на тюбингах-ватрушках с горок высотой 9, 6 и 3 м. Любители порулить могут опробовать специальную трассу на мощном квадроцикле. Центр притяжения – уникальная пиксельная ель, на которой можно увидеть и новогодние игрушки, и узоры, и пожелания, и поздравления.

Ольга КИСЕЛЁВА