За что отобрали олимпийскую мечту?

Без политики не обошлось, считают горожане

На прошлой неделе исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную команду России от Олимпийских Игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Поводом для дисквалификации стал доклад Ричарда Макларена о применении в России государственной системы допинга на Играх в Сочи. Под запретом на въезд в Пхёнчхан оказались также чиновники Министерства спорта РФ, все врачи и тренеры, чьих спортсменов когда-либо ловили на употреблении запрещённых препаратов.

Впрочем, некоторые атлеты из России ещё имеют шансы побороться за медали в Корее. «Чистых» спортсменов отберёт специальная комиссия МОК. Они будут представлены как «нейтральные» участники без права использования на Олимпиаде российского триколора и гимна РФ. С момента оглашения резонансного приговора в нашей стране и в мире не утихает полемика: люди хотят понять, что привело к таким катастрофическим итогам. Почему МОК принял беспрецедентно жёсткое решение? И что делать российским атлетам, которых всё же допустят до Игр? Мы поинтересовались мнением горожан на этот счёт.

Алексей Тупиков, руководитель физического воспитания СКФКУиС:



– Я против использования допинга на любых уровнях, но давайте начистоту – в настоящее время добиваться больших побед в спорте высших достижений почти невозможно без вспомогательных веществ. Тут вопрос, что считать допингом, какими методами выявлять и как доказывать его применение. Те же китайцы разгромили всех на Олимпиаде в Пекине, брали «золото» даже в непрофильных дисциплинах. То, что МОК не отбирает у них медали, не грозит санкциями, свидетельствует о развитой фармакологии Поднебесной, передовых научных разработках в данной области. Тут мы отстаём, а недоброжелатели России воспользовались этим в своих корыстных интересах. Нашим ребятам, которых допустят до Игр, участвовать надо обязательно. Их мы узнаём и без триколора. А российский гимн, если спортсмены попадут на пьедестал почёта, мы сами готовы спеть.

Саръян Гафурьянов, спортсмен (полиатлон):



– Решение о дисквалификации – пример того, как наши успехи в спорте и внешней политике не дают покоя нашим западным «друзьям». Победы россиян на домашней Олимпиаде в Сочи им явно пришлись не по вкусу. Из-за напряжённых отношений по ряду вопросов по нам решили ударить через спорт. Это политика, здесь нет запрещённых приёмов – все средства хороши. Сегодня наши атлеты оказались в подвешенном состоянии – пока не ясно, кто поедет в Корею, кого допустит МОК. Неопределённость, безусловно, нервирует, сказывается на тренировочном процессе, и ребята могут просто не успеть подготовиться к достойному выступлению. А ехать всё равно необходимо. Если наши атлеты выиграют медали Олимпиады, я буду испытывать за них гордость. Вне зависимости, с флагом или без, они покажут мощь российского спорта.

Анна Визгалова, госслужащая:



– Отстранение сборной России от Олимпиады-2018, скорее всего, было продиктовано не борьбой с допингом, а политической обстановкой в мире. Запад продемонстрировал, что боится нашей силы, и заставил комитет принять это несправедливое решение. Было ли оно чем-то реально подкреплено? Кто видел железные доказательства нашей вины? Как я понимаю, всё основано лишь на подозрениях. Лично я не верю, что в России действовала государственная система допинга. Отдельные спортсмены, возможно, что-то принимали, но все?! Однако, раз дисквалифицировали сборную России, то, будь я спортсменкой, под нейтральным флагом выступать бы не стала. Из принципа.

Александр Волков, пенсионер:



– Беда случилась потому, что функционеры, чиновники от российского спорта не сработали должным образом и не встали на защиту наших интересов. С предъявлением первого же обвинения нашим атлетам нужно было идти в международные суды, подавать встречные иски. Чиновники не сделали ровным счётом ничего для защиты чести спортсменов, вот и получили. Атлеты сдавали пробы не только в Сочи, их контролировали на других соревнованиях высокого уровня. Почему бы не поднять результаты этих допинг-тестов и не перепроверить? Решение МОК, разумеется, очень обидное – не должны страдать за проступки отдельных недобросовестных людей честные атлеты. Каждый пусть сам несёт ответственность за свои действия. А тем спортсменам, которым разрешат участвовать, – не падать духом. Они столько лет тренировались, чтобы попасть на Олимпиаду, для абсолютного большинства это главные соревнования в жизни. И потом, надо обязательно доказать, что российские олимпийцы – лучшие в мире, несмотря ни на какие преграды.

Гульсум Дашкина, служащая:



– Видимо, нас очень «уважает» Запад. Дисквалификация сборной произошла потому, что так сложились обстоятельства, связанные с нашими действиями в Сирии, на Украине, возращением Крыма в состав России. Я уверена, что политика не имеет права вмешиваться в дела международного спорта, должна быть отделена от него. Олимпийское движение изначально задумывалось для состязаний атлетов, а не для сведения счётов по политическим мотивам. Спортсмены с юных лет готовятся к играм, чтобы выступить на Олимпиаде. Теперь у них хотят отобрать мечту. Это неправильно и подло. Если кого-то из российских атлетов пригласят, пусть едут – так все узнают, что Россия по-прежнему играет важную роль на мировой спортивной арене.

Горожан расспрашивал

Владимир ПАРФИРОВ