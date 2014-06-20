Жителей Стерлитамака просят сообщить о проблемных участках дорожного движения

Молодёжный совет при Совете ГО г.Стерлитамак РБ с 27 ноября по 3 декабря 2017 г. принимает предложения по решению проблемных участков дорожного движения.



Данный вид работы Молодёжный совет будет проводить второй раз. Прошлогодний опыт показал необходимость сбора такой информации. Около двух третей предложений граждан были реализованы.

Если вы знаете факты некорректной разметки, думаете о необходимости установки светофоров на сложных перекрёстках и знаков дорожного движения в определённых местах, а также у вас есть предложения в целом, как можно улучшить дорожную ситуацию на конкретной местности в нашем любимом городе, то мы ждём ваших предложений!

В информационном сообщении следует написать в развёрнутом виде проблему или спорную ситуацию в расстановке знаков и разметки, пример разрешения ситуации согласно ПДД.

Приложите фото проблемного участка, напишете ваше ФИО, номер контактного телефона или электронную почту.

Ждём ваши предложения на e-mail Молодёжного совета ms-str@mail.ru, а также в группе в соц. сети ВКонтакте vk.com/molsovstr в сообщения сообщества или в специальном обсуждении https://vk.com/topic-10026150_34156953.

В течении будущего 2018 года Молодёжный совет будет через социальные сети информировать о ходе реализаций предложений.

Сделаем вместе наш любимый город ещё лучше!