Жизнь за 30 рублей

Сегодня делами о вымогательстве никого не удивишь. Средства массовой информации пестрят сообщениями о громких делах в этой сфере. Главу Министерства экономического развития взяли за вымогательство двух миллионов долларов. На Кузбассе разбирается дело о вымогательстве акций на миллиард рублей. Среди фигурантов – два вице-губернатора. Председатель Общественного экологического контроля России по РБ безуспешно требовал у заместителя директора АО «Башкирская содовая компания» два с половиной миллиона рублей… Чего стоят одни телефонные мошенники, требующие у перепуганных родителей крупные суммы за «закрытие» ДТП, в которые якобы попали их дети.

Но вымогательство в столь экзотической форме, о которой поведал на страницах городской газеты сотрудник горотдела МВД Б.Тулвинский, – из разряда уникальных. Тем более для шестидесятых годов прошлого века.

В эпоху, когда не было ни СМС, ни сотовых телефонов (да что сотовых – проводные-то телефоны были у немногих счастливчиков), основная тяжесть доставки сообщений лежала на почте. Вот и эта история началась с обычного письма. Конверт был без обратного адреса. А само письмо заканчивалось подписью: «Чёрный дьявол».

В письме «Чёрный дьявол» угрожал адресату убийством дочери, если та не выложит в условленное место выкуп в 50 рублей. Тут следует пояснить молодым читателям, что в то время сумма была сопоставима с окладом учителя начальных классов или медсестры. Для сравнения: на 50 рублей тогда можно было купить 250 буханок хлеба. По нынешним ценам это семь с половиной тысяч рублей.

В милиции решили действовать по горячим следам. Оперативную группу в составе лейтенанта Кожемякина, старшего сержанта Шамшина и нескольких дружинников возглавил старший лейтенант Хазипов. Вымогатель был явно дилетантом: требовал положить деньги в условленное место во дворе… самой жертвы. Да и текст, не лишённый орфографических ошибок, говорил в пользу этой версии. Помните, как в «Денискиных рассказах» В.Драгунского юные «фантомасы» доводили до истерики соседских бабулек: «Бириги сваю плету! Она ща как подзарвётся!».

Тёмной январской ночью 1969 года во дворе скрипнула калитка и прошмыгнула женщина. Схватила свёрток и метнулась прочь. Впрочем, далеко не ушла. Её задержали буквально у калитки.

«Чёрным дьяволом» в юбке оказалась ранее судимая Раиса Т. Два года назад эта 24-летняя женщина получила год за кражу и подделку трудовой книжки. Выйдя по УДО (условно-досрочному освобождению), полтора года нигде не работала. Тогда это называлось тунеядством и преследовалось по закону. С работой в СССР проблем не было, так что за тунеядство можно было и новый срок схлопотать. Лицам без определённого рода занятий («БОРЗ») или, как их в народе называли, «борзым» грозили исправительные работы на срок до четырёх лет, а в редких случаях – даже тюремное заключение.

Итак, выйдя досрочно на свободу, наша героиня занялась делом по душе: пьянствовала, вела разгульный образ жизни. Но на гулянки и попойки нужны были деньги. Найти их ей не составило особого труда. Очень скоро она освоила непыльный источник доходов. Угрозы в анонимках неплохо пополняли её бюджет. В жертвы старалась выбирать пожилых из числа своих знакомых, благо характер каждой из них знала не понаслышке.

Первой жертвой Раисы стала мать подружки. Письмо с угрозами сработало: 65-летняя старушка безропотно выложила 30 рублей под железную табличку своей калитки с надписью «Злая собака». Именно во столько – в три червонца – вымогательница оценила в письме жизнь своей подруги.

Безнаказанность разогревала аппетит с каждой новой «операцией». 8-9 января она успела дважды подбросить записки матери другой своей знакомой. В первом письме потребовала 50 рублей, а во втором – чего мелочиться, право! – подняла ставку до 70 рублей. Как говорится, гулять так гулять!

Следующей жертве – 72-летней пенсионерке – спокойствие за свою дочь обошлось уже в сто рублей. Наша героиня отметила очередное удачное «дело» банкетом в ресторане «Урал». Трудно не согласиться с мнением следователя, что ни у одной из её подруг, за «жизнь» которых она вытряхивала у родителей такие деньги, не возникло вопроса: «Где деньги, Зин?». Действительно, откуда у нигде не работавшей дамы средства на ресторанные попойки? Это же не нынешние времена, когда можно, не «пачкая» трудовую книжку, вполне законно зарабатывать на поприще какого-нибудь интернет-маркетинга.

В общем, очередная «операция» по изъятию у пенсионеров средств закончилась для аферистки 14 января 1969 года у калитки подруги, за жизнь которой она просила пятьдесят рублей.

Фаяз ЮМАГУЗИН