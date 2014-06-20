Башкирская содовая компания увеличила выпуск основных продуктов

По итогам 2017 года БСК увеличила выпуск кальцинированной и каустической соды, бикарбоната натрия и соляной кислоты.

В прошлом году предприятием было выпущено более 1,7 млн тонн кальцинированной соды, что на 5 процентов больше показателей 2016 года. Кальцинированная сода – основной продукт компании, его производственные показатели с каждым годом увеличиваются.

Успехи достигнуты БСК и в производстве пищевой соды. В 2017 году выпущено более 149 тысяч тонн очищенного бикарбоната натрия, рост составил 9 процентов. В прошлом году производство отметило свой 50-летний юбилей, у БСК большие планы по реконструкции цеха ОБН, сумма вложений составит более 1 млрд рублей.

Хорошие результаты демонстрирует предприятие по твёрдому каустику. В 2017 году было произведено более 49 тысяч тонн твёрдого натра, что на 6 процентов превышает показатели 2016 года.

На 23 процента по сравнению с 2016 годом увеличилось производство соляной кислоты, что связано с возросшим спросом на данный продукт среди потребителей.

Таким образом, по итогам прошлого года Башкирская содовая компания достигла рекордных цифр по выпуску твёрдого каустика, пищевой соды и соляной кислоты.

В планах компании на 2018 год – сохранить рост объёмов производства для максимального удовлетворения потребностей рынка.

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