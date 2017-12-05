Благородные олени природе не нужны?

Как пикеты в защиту животных помогают нам остаться людьми

– Ты гималайского медведя видел?

– Нет, не успел…

Такой диалог может стать реальностью: Министерство природных ресурсов утвердило новую редакцию Красной книги. В ней нет гималайского медведя, горлицы, касатки, кавказского благородного оленя… Многие животные и птицы, не попавшие в Красную книгу, – объекты коммерческой охоты. Пока экологи спорят с охотниками, общественность действует: Стерлитамак в числе 19 городов России участвовал во Всероссийской акции организации «Альянс защитников животных». 12 горожан вышли на одиночные пикеты в защиту исчезающих видов животных, а также против притравочных станций.

– Зачем люди стоят на улицах города с плакатами в 30-градусный мороз, и что это может изменить?

– В доработке многострадального закона «Об ответственном обращении с животными» есть подвижки: наконец-то признано, что четвероногие – это живые существа, а не предмет. Доработана 245 статья УК РФ – живодёрам увеличены сроки наказания, – комментирует ситуацию зоозащитница Гульназ Рахматуллина. – Но при этом 78 членов Совета Федерации голосуют за притравочные станции, то есть пытаются узаконить живодёрство. Вы знаете, что такое контактные притравочные станции? Это места, где животных сажают на цепь, медведям вырывают клыки, лисам заматывают скотчем пасти, волкам вставляют между зубами деревяшку, чтобы они не могли кусаться, и натравливают на них дорогих охотничьих собак. Собаки тренируются также на барсуках, енотах, зайцах и на их детёнышах. Моя знакомая живёт в северном посёлке Пойковском недалеко от притравочной станции – ночью люди не могут спать от рёва и плача животных. Активисты пишут письма во все инстанции, включая прокуратуру, с жалобами на эту станцию. Но в ответ приходят отписки – нарушений нет! В Европе контактные притравочные станции запрещены, у нас же охотники пытаются оправдать свою позорную практику «русскими традициями». Нет в России такой традиции – живодёрства. А в сытом 21 веке нет нужды убивать диких животных ради пропитания, это просто подлое низменное развлечение, а притравочные станции – прибыльный бизнес. Почему в век гуманизации люди не становятся цивилизованнее, а деградируют? Мы не допустим, чтобы подобное продолжалось.

– Это только кажется, что проблемы вымирания снежного барса или замученных на притравочных станциях медведей от нас далеки. Мы действуем не только ради спасения животных, но и ради спасения наших детей, – объясняет зоозащитница Оксана Иванова. – Картинки насилия – совсем не то, что нужно для воспитания человека. Сначала мы молчаливо допускаем жестокость по отношению к братьям нашим меньшим, а потом удивляемся вспышкам неконтролируемой агрессии в обществе! Всё взаимосвязано! И нет никаких оправданий для того, чтобы истязать живых существ.

– Как реагировали прохожие на ваши плакаты?

– Люди были удивлены и заинтересованы, – говорит Оксана. – Несмотря на то, что на моём плакате помимо текста была и наглядная картинка, не все люди понимали, о чём идёт речь. Некоторые начинали расспрашивать. Но когда ты на пикете с развёрнутым плакатом, тебе нельзя говорить с людьми. А так хочется всё объяснить, донести. Лишь в конце я опустила плакат и объяснила парню про притравки. Он сказал, что полностью нас поддерживает, взял плакат и сфотографировался с ним. Интересна была реакция людей, когда начали публиковать наши фото. Представьте: на собаке плакат «Мне не нужны притравки». А люди комментируют: «Снова собак защищаете!». Видимо, наша молодёжь ещё далека от темы защиты краснокнижных животных и запрета притравочных станций.

– Что могут изменить одиночные пикеты в городах?

– Благодаря им всё больше людей узнают о проблеме, – говорит Гульназ. – Чем больше неравнодушных участвует в подобных акциях, тем быстрее решаются проблемы в сторону добра. Ведь такие события показывают мнение народа.

Екатерина ЯКОВЛЕВА