Что имеем – не храним

Мифы об СССР

В декабре незаметно прошелестела дата – 95-летие образования СССР. И хотя давно нет той страны, для многих она навсегда останется частью биографии. Чем дальше от нас советское прошлое, тем жарче споры о нём. Для одних СССР – рай на земле, для других – жизнь в аду. Всё это напоминает эпизод из «Путешествий Гулливера», где спор двух кланов на предмет того, с какой стороны разбивать яйцо, привёл к войне. Отстаивая свою правоту, современные «остроконечники» и «тупоконечники» готовы вцепиться друг другу в горло. А истина – посредине: в СССР было много и хорошего, и плохого. Равно, как и сейчас. Человеческая память избирательна: стирает из памяти всё плохое. Отсюда – ностальгия по советскому прошлому. И мифы о советской действительности.

Один из таких устойчивых мифов – о «туалетной бумаге в колбасе» – возник в 1980-х, в связи с изменениями ГОСТов. Характерный «бумажный» привкус давал некачественный крахмал, которым восполняли дефицитное мясо. А туалетная бумага была ещё более страшным дефицитом, чем сама колбаса. Злые языки шутят, что на прочность советских государственных устоев повлияло именно массовое появление туалетной бумаги в перестроечный период. Гражданин самой читающей страны мира, удобно расположившись в «читальном зале» своего дома, черпал из подвернувшегося обрывка газеты идеологически правильные тезисы о преимуществе социалистического строя перед загнивающим капитализмом. Туалетная бумага вытеснила советские газеты, чем способствовала разрушению идеологических установок, которые десятилетиями втирались в сознание советского человека вместе с типографской краской.

Кстати, о самой читающей стране. В СССР книготорги до потолка были заставлены идеологической литературой, но хорошая книга, как и всё остальное, была страшным дефицитом. Книги тоже доставали по блату, выкупали на сданную макулатуру: за 20 кг можно было получить талон на томик классика. А при хороших связях – оформить подписное собрание сочинений. Даже мебель была другой. Стенки состояли из книжных полок (особым шиком считались собрания сочинений под цвет обоев) и серванта, с выставленной напоказ хрустальной посудой.

Любовь к чтению объяснялась двумя причинами: высоким уровнем образования и низким уровнем индустрии развлечений. По двум программам телевидения (вторая в Башкирии появилась в 1970-х), показывали такие забойные передачи, как «Животноводство – ударный фронт», её башкирский аналог «Малсылыk – удар фронты», «Ленинский университет миллионов», «Музыкальный киоск» (часовая лекция об опере и балете с прослушиванием пластинок). А когда шли «Семнадцать мгновений весны» или «Кабачок «13 стульев», пустели улицы. С кино тоже были проблемы. В 1970-е годы отечественную кинематографию наводнили картины на производственную тему. Зритель глубоко переживал за ударно трудившихся героев фильмов «Премия», «Вкус хлеба», «Мы – нижеподписавшиеся»… Рестораны и кафе работали до 11 вечера. Чтобы убить свободное время, советские интеллектуалы много читали.

Ещё один миф – о бесплатном образовании, которого мы «лишились». Тут, как говорится, «котлеты отдельно – мухи отдельно». Школьное образование осталось бесплатным. Во всяком случае, у нас в городе нет платных государственных школ. Другое дело – взносы на шторы или пластиковые окна. Но с этим худо-бедно борются. А вот с высшим образованием у нас творится что-то непонятное. У советского абитуриента была одна попытка. Если не прошёл по конкурсу и, не дай бог, завалил – то адью до следующего года. Той же осенью военкомат предоставлял бесплатную путёвку при полном государственном обеспечении на два года в какой-нибудь Туруханск нашей бескрайней родины. Правда, у девушек был шанс поступить на следующий год. Ныне система ЕГЭ многократно увеличила шансы на поступление в вуз. В итоге мы имеем полбазара дипломированных филологов, юристов и экономистов, торгующих ширпотребом.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 января 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН