День футбола посреди зимы

Да, так уж получилось, что «День большого футбола» мы провели под Рождество на ледовой арене Дворца спорта. Подведение итогов футбольного сезона приурочили к матчам 9-10 туров чемпионата Республики Башкортостан по мини-футболу и финальных игр городского первенства, идущего под эгидой «Мини-футбол – в школу».

Ледовую площадку закрыли специальным паркетом, трибуны с утра 6 января заполнили болельщики самых разных возрастов, и в бой вступили лучшие школьные мини-футбольные команды мальчиков и девочек. Их к полудню сменили взрослые футболисты команд из Уфы – «Алга», «УГАТУ», «БашНИПИнефть», «Электрощит» и местного футбольного клуба «Стерлитамак».

Главное действие футбольного праздника в перерыве между играми чемпионата республики началось с выступления главы администрации городского округа Владимира Куликова, генерального директора Федерации футбола Республики Башкортостан Вадима Ахметова, поздравивших и вручивших заслуженные награды обладателям суперкубка и чемпионам Башкортостана в летнем сезоне 2017 года – тренерам ФК «Стерлитамак» Альберту Ринатовичу Губайдулину, Марату Равильевичу Гафиатуллину, капитану команды Алексею Кузнецову, президенту и учредителям городского футбольного клуба Елене Николаевне и Сергею Викторовичу Семёновым. Были высказаны тёплые слова признательности за большой вклад в развитие стерлитамакского футбола директору ТЭЦ Олегу Юрьевичу Васильеву и генеральному директору АО «Общепит» Тамерлану Амерхановичу Дзобаеву. Получили свои награды тренеры и игроки команды «Стерлитамак-2», ставшей в прошедшем сезоне чемпионом Башкортостана по второй группе (тренер Александр Владимирович Феофанов), команды «Содовик», занявшей в этой группе второе место (тренер Валерий Иванович Стасевич).

Затем из рук директора ДЮСШ № 2 Александра Суздаля и ветерана футбола Леонида Дятлова получили завоёванные только что кубки и медали победители и призёры городского первенства «Мини-футбол – в школу»: команды школ №№ 32 и 33 (среди мальчиков), школы № 24 (среди девочек); вторые и третьи призёры – команды школ №№ 12, 5, 8, гимназии № 2, школ №№ 11, 12, 32, 24. Награждаются призёры республиканских соревнований по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» в старшей возрастной группе – тренер Сергей Иванович Кононов; призёры первенства Министерства образования РБ по мини-футболу – юные футболисты ДЮСШ № 2 (тренер-преподаватель А.В.Феофанов); призёры первенства Минобразования РБ по мини-футболу среди девочек (тренер Юрий Алексеевич Теплов).

Председатель городской федерации футбола Виктор Николаевич Васильев, депутат городского Совета, директор СДЮСШОР Владимир Валерьевич Петров вручают кубки и медали, грамоты победителю летнего первенства города – команде «Олимп», командам-призёрам – ДЮСШ № 2 и ПЛ № 60; команде-победителю только что закончившегося футбольного турнира в рамках городского розыгрыша «Кубка четырёх мячей» – футболистам отдела образования, командам-призёрам – «Стерлитамак-Арена» и Стерлитамакского филиала АО «Газпром газораспределение Уфа», памятные призы лучшим игрокам.

Свою, безусловно заслуженную, порцию благодарственных слов и наград получают ветераны стерлитамакского футбола и представители спортивной общественности города.

Олег ПЕРШИН