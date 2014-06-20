Детская фантазия не знает границ

«Миром правит доброта»

Под таким девизом в январе проходил конкурс детского творчества «Волшебство вдохновения», организаторами которого стали отдел культуры, отдел образования и центр развития детского (юношеского) технического творчества Стерлитамака.

– Конкурс проходит в четвёртый раз, и все работы ребят традиционно выставляются у нас, – рассказывает директор картинной галереи Лилия Ахметова. – Сегодня здесь награждают самых лучших – победителей и призёров.

В конкурсе «Волшебство вдохновения», который в этом году посвящён Году семьи, участвовали 400 детей – от детсадовцев до учеников среднего и старшего звена. И победителей тоже было много – церемония награждения длилась более получаса.

Перед тем, как юным художникам, скульпторам, фотографам и прикладникам были вручены дипломы, грамоты и призы, к ним обратился начальник отдела культуры администрации ГО Зуфар Зиннатуллин:

– Занятия творчеством помогут вам развиваться. Рисуйте, лепите, выжигайте, мастерите. И, конечно, мечтайте и фантазируйте!

Тягу к творчеству в маленьких участниках конкурса отметила член жюри, заместитель директора детской художественной школы Вера Мухаметдинова:

– Самыми активными в этом году стали дошкольники. А вот ребят постарше среди участников, увы, маловато. Но представленные на конкурс работы так разнообразны по манере и технике исполнения, что жюри кроме традиционных номинаций «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Фотоискусство» пришлось ввести ещё и номинацию «Плакат». Всем спасибо за творческий порыв!

Церемонию награждения вела методист центра детского технического творчества Гузель Васильева. Кроме победителей и призёров, чьи работы выбрали члены жюри, несколько ребят были отмечены организаторами по итогам интернет-голосования.

С одной из победительниц конкурса, 8-летней Ксенией Ефимовой из лицея № 1, занявшей первое место в номинации «Живопись», мы поговорили сразу после награждения. Ксюша показала нам свою работу, на которой девочка стоит под дождём и своим зонтиком укрывает от непогоды маленького котёнка.

– Доброта – это когда делаешь для другого что-то хорошее, – объясняет юная художница. – Придумать сюжет мне помогла мама, её зовут Наташа. А рисовала я сама.

У Ксюши уже были творческие удачи: на прошлогоднем конкурсе «Волшебство вдохновения» она заняла второе место, а ещё она побеждала на конкурсе детских рисунков в Уфе.

На выставке очень много работ, выполненных в разных техниках из самого неожиданного порой материала. Это панно из фетра, крупяная мозаика, аппликации из манки, соломки и меха (работу «Мой любимый котик» 15-летней Наташи Григорьевой из 17-й школы так и хочется погладить), пластилинографика, выжигание по дереву, бисероплетение и многое другое. Много интересных фоторабот. Есть настоящие рукотворные шедевры, созданные из подручного и даже бросового материала. Например, работа Тимура Булатова из лицея № 1 «Любить природу – творить добро» – это симпатичный ёжик, сделанный из обыкновенных зубочисток. А дошкольница Нина Хохлова из детского сада № 81 не без помощи взрослых собрала из бумажных пакетов из-под ряженки оленёнка «Олешу».

Свою композицию «Весёлые друзья» 10-летний Ярослав Жиляев слепил из пластилина, для прочности покрыв фигурки людей и животных бесцветным лаком для ногтей.

Ульяна Бородочкина из детского сада № 32 из обыкновенной банки изготовила сказочный светильник, расписав стенки зимними узорами, а внутрь поместив свечку в виде ёлочки.

Ёлки из атласных ленточек, деревья из кофе, волшебные замки из бумаги – вся эта красота целый месяц радовала детей и взрослых. Коллективная работа «Сад доброты», выполненная из пластилина Тимуром Ахметовым, Эльвиной Газизовой, Ариной Низакаевой и Дашей Исаевой из детсада № 83, вполне может украсить интерьер детской комнаты или поликлиники. То же можно сказать и о панно «Летом в деревне», созданном в технике лоскутной аппликации 9-летним Арсением Лежневым из детского клуба «Бригантина».

Завораживают компьютерная графика Анастасии Афанасьевой из центра детского технического творчества и работа детсадовца Даниэля Смакова «Хорошее настроение». А четвероклассница 1-го лицея Настя Никифорова в своей живописной работе «Вместе мы преодолеем любые преграды» изобразила дружную семью – маму, папу, сына в инвалидной коляске и верного пса рядом.

Особо отличившиеся на конкурсе ребята получили в подарок от организаторов гуашь, краски, цветные карандаши и музейные карточки на бесплатное посещение мероприятий в картинной галерее. Ведь начинающие художники должны быть в курсе того, что происходит в изобразительном искусстве сегодня.

Марина ВОРОНОВА