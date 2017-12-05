Для вас, предприниматели!

23 января с 15 до 17 часов приём граждан проведет общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Башкортостан в городе Стерлитамаке Тамара Кудрейко. Адрес: ул.Худайбердина, 91 (консультативный центр оказания правовой помощи).

Справки по телефонам: 24-45-00, 23-92-53.