Елена Головач и юные волшебники сцены

О чудесном мире древних сказаний

Министерство культуры Башкортостана присвоило школе ведущих – лента образов КДЦ «Сода» звание образцового коллектива за уникальные спектакли, где играют дети-актёры. Было отмечено, что такие постановки – замечательный инструмент гражданского и патриотического воспитания. Получается поразительный эффект, когда с театральной сцены не взрослые, а сами ребята рассказывают ровесникам об истории народа, нравственных ценностях, достоинстве и ответственности. Например, в прошлогоднем спектакле «Там русский дух… там Русью пахнет» молодёжная аудитория оказалась в мире славянских мифов. Школьники узнали о древних богах Руси – Перуне, Яриле, Ладе, о пиктографии старинных вышивок, древних календарях, приметах и подвигах русских витязей. Юные артисты играли так искренне, вдохновенно и убедительно, что околдованные их фантазией и мастерством зрители почувствовали, как реальность уступает место чудесному миру древних сказаний.

Написала пьесу и поставила её на сцене руководитель школы ведущих – лента образов Елена Васильевна Головач, одарённая разнообразными талантами. В шесть лет мама привела дочку в хор «Жаворонок». А уже в школьные годы Лена вела концерты, занималась в драматическом кружке Дворца культуры «Сода». Жила как в сказке. Однако реальная жизнь диктовала свои условия. Окончив школу, девушка поступила учиться на оператора ЭВМ. Работала. Но очень скоро поняла, что это не её профессия. И мужественно начала всё заново. Поступила в педагогические классы Антонины Никифоровны Усевич и стала воспитателем в детском саду. Хорошо с малышами! Дети – народ искренний и открытый: на любовь всегда отвечают любовью. Однако молодого педагога тянуло к творчеству, в театр. И опять всё сначала! Лена пришла во дворец культуры, где прошли её детство и юность. Директор Нелли Михайловна Габдрахманова назначила её руководителем театрального кружка. Вот теперь, что надо! Елена с энтузиазмом взялась за дело, не забывая о профессиональной подготовке – училась в техникуме культуры на курсе, который вела Светлана Исаевна Щетинина.

– Это была мощная школа, – вспоминает Елена Васильевна. – Нас учили вырабатывать своё мнение. Но его нужно было обосновать и защитить. Перелопачивали литературные и драматические произведения, учились концентрировать внимание на сути, улавливать заветную мысль автора, чтобы потом отразить их в спектакле. Горячие споры, долгие дискуссии незабываемы!

Начала я работать с второклассниками. Думала, будет текучесть, ведь дети младших классов непоседливы и непостоянны – сегодня им нравится одно, а завтра совсем другое. Но неожиданно, к моей великой радости, получилось наоборот. Ребятишки привыкли ко мне, а я к ним. Мы стали друзьями, и до конца учёбы не расставались. Сейчас мои выпускники приводят ко мне своих детей. Словом, сложилась у нас тогда большая и дружная театральная семья. Вместе ходили в походы, отмечали праздники и дни рождения, сидели на «чёрном» стуле.

– С этого места, пожалуйста, подробнее.

– В тёмной комнате собирается общество. Все рассаживаются вокруг «чёрного» стула. На него сажают человека со свечой. Суть в том, что каждый из нас не видит себя со стороны, всю свою минусовку. И окружающие высказывают сидящему на стуле мнение о нём.

– Жёстко!

– Да. Дети сами по себе весьма жёсткие товарищи. Поэтому после такой нравственной бани устраивалось дружеское чаепитие, где мы приходили к выводу, что идеальных людей не бывает, и важно не только стремиться к самоусовершенствованию, но и учиться быть терпимым и милосердным. Однажды, к всеобщему удивлению, мой ученик попросил подарить ему на день рождения «чёрный» стул. Именинник сидел и слушал.

И вот что странно, эта процедура сплотила, а не разъединила нас.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 января 2018 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

Евгения ДЬЯКОНОВА