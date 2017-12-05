Голос сердца

У каждого – свой Рождественский

Сразу после новогодних праздников в «Мастерской искусств» – библиотеке № 3 прошёл поэтический вторник, посвящённый творчеству поэта Роберта Рождественского.

В уютном библиотечном зале возле ёлки собрались люди, которые знают и любят стихи Рождественского. Многие принесли с собой книги любимого поэта, для творчества которого одинаково характерны как гражданственность, патетическая интонация и острая публицистичность, так и тонкий лиризм, рефлексия, поиски нравственных ориентиров. В середине XX века, когда всем казалось, что страшный сон миновал и больше не повторится, литература была призвана вновь вспомнить об общечеловеческих ценностях, заняться поиском новых форм и новых путей. Имя Роберта Рождественского наряду с именами Василия Аксёнова, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы стало символом эпохи оттепели.

Литературный вечер, посвящённый творческому наследию Рождественского, усилиями ведущей Ольги Франц был превращён в беседу о поэте, о том месте, которое занимает его творчество в судьбе каждого, кто пришёл на эту встречу.

Свою точку зрения на поэзию Рождественского представила филолог Ольга Емельянова, чьи студенческие годы совпали с оттепелью. Она прочла своё стихотворение о том времени, когда даже вопрос о поэтах-шестидесятниках на институтской лекции мог стоить студенту филфака учёбы и комсомольского билета.

А для программиста Людмилы Страутиной Роберт Рождественский стал поэтом всей её жизни. Студенткой получив в подарок сборник стихов Рождественского, изданный в 1962 году, она полюбила его творчество на долгие годы. И на пороге своего 70-летия в 2017 году читала его стихотворение «Необитаемые острова» на городском конкурсе «Я люблю тебя, жизнь», где стала победительницей.

Звучали на вечере и знаменитый «Реквием» Рождественского, и его талантливые строки из сборников разных лет – «Голоса города», «Это время», «Возраст», поэмы «210 шагов».

Вспомнили участники встречи и огромное песенное творчество поэта, написавшего более тысячи стихов к популярным советским песням. Среди них – «Мои года, моё богатство», «Свадьба», песни из телефильмов «Семнадцать мгновений весны», «Вариант «Омега», «Карнавал».

Эмиль Шаймарданов прочёл стихотворение Рождественского «Человеку надо мало», а Ольга Евстафьева – собственные стихи, навеянные просмотром недавнего телесериала о жизни поэтов-шестидесятников «Таинственная страсть».

О своём открытии Рождественского как поэта рассказала актриса Людмила Доронина, которая ребёнком слушала его стихи по радио. А когда на экраны вышел фильм Ростоцкого «А зори здесь тихие», выучила его «Балладу о зенитчицах», которую спустя много лет с чувством прочла на вечере в библиотеке.

Пожалуй, никого не оставило равнодушным выступление театрального режиссёра, заслуженного деятеля искусств РБ Константина Хотяновского, который не только поделился впечатлениями о встрече с Рождественским, но и принёс редкий сборник поэта 1965 года. В нём опубликованы малоизвестные произведения, интонация которых отличается от тех громокипящих рифм, к которым привык читатель. Стихи «Ремонт часов», «Базар того года», «Письмо про снег» в блестящем исполнении Константина Хотяновского и актрисы русского театра Галины Шулеповой заставили аудиторию прослезиться. Это был другой Рождественский – ранимый, сомневающийся, ищущий.

Логичным продолжением вечера стала профессиональная декламация пронзительных стихотворений Беллы Ахмадулиной, Арсения Тарковского и Марии Петровых, после которых многим захотелось взять паузу, чтобы разобраться в своих чувствах, вызванных этими произведениями.

Поэтические вторники в «Мастерской искусств» набирают популярность. Предполагается, что следующая такая встреча будет посвящена творчеству поэта, актёра, признанного мэтра авторской песни Владимира Высоцкого. Приходите, будет интересно.

Марина ВОРОНОВА