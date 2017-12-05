«И небо стало вертепом…»

Рождество – в новом храме

В ночь с 6 на 7 января прошли рождественские службы во всех православных храмах Стерлитамака. Погода была тёплой, с неба на землю падал снежок. Горожане в приподнятом настроении приходили в церкви, чтобы вместе славить рождение Христа. Праздничное богослужение состоялось и в новом храме Иоанна Предтечи, который распахнул свои двери для верующих всего через несколько месяцев после закладки первого камня в основание будущей церкви.

Новый храм – часть православного комплекса, который возводится на улице Строителей на средства городских меценатов. По словам куратора строительства, здесь предполагается соорудить сразу несколько зданий. Кроме церкви Иоанна Предтечи, в котором уже проводятся службы, построено здание воскресной школы. В наступившем году начнётся масштабное строительство собора Казанской Божией Матери, который появится в Стерлитамаке вместо разрушенного в тридцатые годы прошлого века Казанского собора, когда-то располагавшегося в старой части города.

У строителей православного комплекса – большие планы. На его территории будет располагаться православный спортивный клуб, в котором смогут заниматься три сотни детей и подростков. Ориентированность на молодёжь – эта идея продиктована, прежде всего, тем, что строящийся православный комплекс расположен в одном из самых динамично развивающихся районов города, где проживают много молодых семей с детьми.

Кстати, в храме Иоанна Предтечи на рождественском богослужении было особенно много молодёжи и семейных пар с детьми.

– Мы живём в старом городе, но специально приехали на праздник Рождества в новую церковь, чтобы вместе с другими горожанами порадоваться этому важному событию, – говорят сёстры Елена и Наталья. – Новый храм поражает своей красотой, сдержанностью и изяществом. Здесь чувствуется особая благодать.

– Пришёл сюда сегодня вместе с женой и маленьким сынишкой, чтобы встретить Рождество Христово под церковными сводами, – признаётся 30-летний Владислав. – Мы живём совсем рядом с новым храмом, на Лазурной. Теперь будем бывать здесь всей семьёй. Тем более, что скоро у нас ожидается пополнение. Малыша собираемся крестить в этом храме.

– У меня в душе царит настоящая радость, – улыбается пенсионерка Людмила Петровна. – Я живу на улице Артёма, и до Никольского храма и Татианинской церкви добираться бывает сложно, особенно зимой. А сейчас прямо под боком открылась красавица-церковь. Это же настоящий подарок верующим людям на Рождество! Строителям и жертвователям от меня низкий поклон!

– В Стерлитамаке, где в мире и согласии проживают люди разных национальностей и представители различных конфессий, строятся не только православные церкви, но и мечети, есть молельные дома и католический храм. Какую бы веру ни исповедовал житель нашего города, у него есть где помолиться Богу, – подчеркнул глава администрации городского округа Владимир Куликов, который тоже принял участие в праздничном рождественском богослужении в новом храме на улице Строителей. – Теперь у православных верующих появилась ещё одна церковь, которая выросла буквально на пустом месте всего за полгода. Замечательно, что в Стерлитамаке живут люди, которые на свои средства воздвигают храмы, которых волнует духовное возрождение нации. Это значит, что у нас с вами есть будущее.

Марина ВОРОНОВА