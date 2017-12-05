Как изменились законы в 2018 году

Обзор новинок законодательства

В новом году вступил в силу ряд федеральных и республиканских законов, касающихся каждого из нас. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее важными нововведениями.

Льготы по транспортному налогу

С 20 до 50 процентов увеличен размер льготы по транспортному налогу в отношении автомобилей, работающих на природном газе. Соответствующий закон Республики Башкортостан вступил в силу 1 января (№ 546-з от 30 ноября 2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан»).

Право на льготу имеют организации, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки по городским, пригородным и пассажирским маршрутам; физлица — на одно транспортное средство (если у гражданина два и более автомобилей, работающих на природном газе, льготу можно использовать по выбору только на один из них). Обязательное условие получения льготы — возраст транспортного средства не должен превышать 10 лет.

— Уверен, новый закон будет положительно воспринят населением республики, — комментирует Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Он был принят в целях улучшения экологической обстановки. Закон будет способствовать, во-первых, использованию топлива, наносящего меньший ущерб окружающей среде, во-вторых, обновлению автопарка. Забота об улучшении экологии и повышении безопасности пассажирских и грузовых перевозок — одна из наших приоритетных задач.

Согласно новому закону, сохранена льгота по транспортному налогу в размере 50% для сельхозпроизводителей при условии выплаты зарплаты своим работникам не ниже средне- республиканского уровня.

Поддержка проектов государственно-частного партнерства

На это направлен Закон Республики Башкортостан № 548-з от 30 ноября 2017 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о налогах». Вступил в силу 1 января.

Закон освобождает от налога на имущество организации, заключившие соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное соглашение с Правительством Республики Башкортостан. Срок действия льготы ограничивается сроком действия соглашения.

Законом также увеличен срок подтверждения капитальных вложений при определении объемов налоговых льгот с трех лет до пяти лет с момента заключения инвестиционного соглашения при реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан с объемом инвестиций в основной капитал более 5 млрд рублей. Кроме того, расширены условия получения налоговых льгот для организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории республики. В том числе инвесторы, находящиеся в процессе реорганизации в форме преобразования юридического лица, сохранят право на пониженные налоговые ставки.

Константин Толкачев:

— Закон нацелен на привлечение максимального количества инвесторов в республику. Башкортостан находится в конкурентном поле за инвестиции с другими регионами. Чтобы инвесторам было выгоднее вкладывать деньги в проекты именно на территории нашей республики, необходимо создать для этого соответствующие условия. Кроме того, предоставлением налоговых преференций мы рассчитываем заинтересовать социально ответственный бизнес в реализации проектов государственно-частного партнерства. На данный момент этот вариант сотрудничества работает не так эффективно, как хотелось бы. Вступление в силу данного закона делает государственно-частное партнерство более привлекательным для деловых кругов. Мы рассчитываем, что с помощью нового закона удастся реализовать перспективные проекты государственно-частного партнерства, которые принесут пользу жителям республики. Речь идет прежде всего о совместной работе бизнеса и государства в сфере образования, здравоохранения, культуры, открытия новых детских садов, образовательных и медицинских центров.

Борьба с теневой занятостью

Владимир Путин подписал инициированный парламентом Башкортостана закон по борьбе с теневой занятостью (ФЗ «О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации»). Принят Госдумой 15 декабря 2017 года.

Закон расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства. С принятием нового закона к таким основаниям дополнительно отнесены поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин формации от органов государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов, СМИ о фактах уклонения от оформления трудового договора или ненадлежащего его оформления.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 января 2018 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».