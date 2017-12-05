Когда закон – превыше всего

В Стерлитамаке повысилась раскрываемость преступлений

При создании российской прокуратуры в 1722 году император Пётр I надеялся, что новый правительственный орган поможет справиться с «беспорядком в делах, неправосудием, взяточничеством и беззаконием». С тех пор прошло почти триста лет. Накануне профессионального праздника мы поговорили с прокурором нашего города старшим советником юстиции С.А.Петровым.

– Станислав Анатольевич, чем вам как руководителю запомнился 2017 год?

– Существенными кадровыми изменениями. В частности, бывший заместитель Рустам Шайбаков отправился на повышение в столицу республики. На его место пришёл Владимир Чиликин. Показали хорошие результаты в надзорном процессе – выявили нарушения закона, причинявшие значительный вред как отдельным гражданам, так и обществу. К тому же, в прошлом году мы отметили красивую дату – 295 лет со дня учреждения российской прокуратуры.

– Какие преступления чаще всего регистрируются в Стерлитамаке?

– Здесь город не выделяется на общероссийском фоне – лидируют преступления, связанные с хищением чужого имущества: кражи, мошенничество, грабежи. В 2017 году зарегистрировано 4480 преступлений – на 254 меньше, чем в предыдущем. Наблюдается положительная динамика – на 307 фактов снизилось число краж, на 7 – убийств (всего в городе было 18 убийств). На 4 меньше случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего (всего 9). Когда смотришь в отчёт, видишь просто цифры, но за ними стоят человеческие жизни и огромная профилактическая работа служб и ведомств. В прошлом году повысилась раскрываемость преступлений – с 35,2 до 42,1 процента.

– Можете назвать нетипичные уголовные дела?

– Среди наших успехов – 4 уголовных дела по незаконному игорному бизнесу. Меры противодействия этому виду преступления долгое время «буксовали». Силовым структурам не хватало координации действий, чтобы возбудить и довести уголовное дело до суда. В 2017 году вопрос получилось сдвинуть с мёртвой точки, и непосредственную роль в этом сыграла городская прокуратура. Останавливаться на 4 уголовных делах для организаторов подпольных игровых салонов мы не намерены.

Широко освещалось в СМИ преступление, совершенное 57-летним мужчиной. Он обвинялся в убийстве двух женщин. Приговор по данному делу вынесен Верховным судом республики. Расследовал уголовное дело городской отдел Следственного комитета, надзор за расследованием осуществляла прокуратура города. Убийца ранее уже был судим за аналогичные преступления. Закономерно, что суд назначил ему адекватное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

– Что настораживает вас в криминальной статистике города?

– Увеличение фактов мошенничества. В 2017 году их было зафиксировано 556 – рост на 12 случаев. Правонарушения такого рода приносят огромные доходы, поэтому жуликов не пугают тюремные сроки. Строго говоря, отношение в обществе к мошенникам пока снисходительное – «всего лишь обман», не убийство, не разбойное нападение. Между тем на государственном уровне мошенничество причиняет огромный ущерб, в первую очередь, экономике страны. Если у гражданина украли имущество, то беда случилась у одного человека и у его ближайших родственников. А если путём нечистоплотных схем увели деньги из крупного банка, то с проблемами столкнётся не только банк, но и его вкладчики, расходы лягут на тех, кто придёт брать кредит. Большие риски денежных потерь закладываются в процентные ставки.

Прокуратура борется с коррупционными проявлениями. В прошедшем году выявлен факт предложения взятки оперуполномоченному. Директор пункта приёма металла умышленно пытался подкупить должностное лицо за будущее покровительство. Коррупционное правонарушение сложно выявить и доказать. Нам это удалось – на предприятие судом наложен штраф размером в 1 миллион рублей. Могу сказать, что это не единственный эпизод пресечения коррупционных действий сотрудниками прокуратуры.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 января 2018 года)

Владимир ПАРФИРОВ