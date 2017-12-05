Крещенская купель – на Ашкадаре

В ночь на 19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. На Ашкадаре возле городского пляжа будет организована купель.

Будут задействованы бригада «скорой помощи», сотрудники спасательной службы, полиции, МЧС, добровольная народная дружина, представители казачества. Для участников мероприятия будут организованы кабинки для переодевания и горячий чай.

В Крещение купаться можно только в определённых местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований. Перед погружением в открытую воду нужно обязательно проконсультироваться у врача. Заходить в воду нужно разогретым, медленно – так легче переносить холод. Перед купанием следует сделать разминку, побегать, поприседать. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. В воде достаточно пребывать 10 секунд – за это время можно успеть трижды окунуться, как и положено по традиции.

Отдел мобилизационной подготовки и гражданской защиты