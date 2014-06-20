Кто без суеверия, тот «хвосты» примеривает!

«Вечные студенты» действительно существуют

Не знала, не гадала благочестивая Татьяна Римская, принимая муки за свою веру, что спустя много веков в далёкой России её имя будет неразрывно связано с празднествами задорного, неунывающего студенчества. Как древнехристианская святая уповала на молитвы, так учащаяся молодёжь до последнего верит в то, что сдаст все «хвосты» и закроет сессию.

Вера будущих специалистов в традиции – тема отдельного исследования. Перед важным или сложным экзаменом суеверными поневоле становятся даже атеисты в третьем поколении. Особенно если помнишь ответов меньше чем на половину вопросов. Переступить за порог аудитории правой ногой, а задание взять левой рукой – данный ритуал приманивания счастливых билетов популярен и сегодня.

На этом фоне выделялся знакомый парень, который перед входом на экзамен сначала поплёвывал через плечо, отбивал носком ботинка короткую дробь, на три секунды всматривался вдаль коридора и подмигивал кому-то там, невидимому. Впрочем, последнее вполне могло быть нервным тиком, настигнувшим беднягу от волнительных переживаний.

Категория людей, ныне причисляемых к студентам, обширна и неоднородна. Есть студенты техникумов, колледжей и вузов. Кроме молодёжи, днями напролёт впитывающей знания в аудиториях, к «студиозам» относят вечерников и заочников. Хотя они, как правило, уже освоились в жизни, поэтому отношение к учёбе у взрослых студентов чуть менее трепетное.

Поступив после школы в техникум, я скоро узнал, что не все считают меня полноценным студентом.

– Это ерунда! – Махнул рукой старший приятель, выслушав мой рассказ о наших проделках. – Настоящий студенческий драйв можно найти только в вузе. Такой жизни ты и не пробовал.

Я не возражал, у каждого из нас свои мерки, оценивающие градус лихости и бесшабашности. Возможно, размеренная учёба в техникуме по промышленной специальности недодала мне ярких впечатлений. Но позднее судьба компенсировала этот недостаток.

Журналистским образованием я озаботился после 25 лет. Хотя, чую, и тут не угодил апологетам студенческого братства, так как поступил в вуз на заочное отделение. Могу заверить, что в плане кутежа и продолжительности гуляний, которыми мы отмечали очередной сданный экзамен, мы были типичными студентами. Разойтись в четыре утра, а в восемь явиться на экзамен под строгие очи преподавателя? Бывало и такое, правда, до вуза доходили не все. Нормальные студенты жили весело от сессии до сессии. Мы же обычно вспоминали о своей принадлежности к студенчеству лишь на сессии, где времени на учёбу и общение с одногруппниками, которых ты не видел по 6-7 месяцев, отчаянно не хватало.

Заочники – люди взрослые, иногда даже слишком. Коллега рассказывал о случае из начала 90-х, когда в уфимском вузе гранит науки «грыз» 70-летний пенсионер. Дедушка за свою жизнь поступал в разные университеты, но что-то мешало ему завершить обучение. Это был классический хрестоматийный «вечный студент». Вот и в Уфе он пропал на пятом курсе – не приехал на занятия. Ходили слухи, что старик умер, его однокурсники помянули деда, не чокаясь. Однако затем коллега увидел его, бодро идущим по улице Стерлитамака. Причина, заставившая пенсионера вновь распрощаться с идеей о высшем образовании, осталась невыясненной.

Дорогие студенты всех форм обучения! В Татьянин день мы желаем вам интересных лекций, сочувствующих преподавателей, лёгких экзаменов и заслуженных дипломов! Помните, что студенческий мир скучать по вам вряд ли будет, а вот вы по нему – наверняка.

Владимир ПАРФИРОВ