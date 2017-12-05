Культурные впечатления

Дорогие читатели!

Помните ли вы своё самое сильное культурное впечатление? Или это сродни выбору одной книги на необитаемый остров? И невозможно определить одного особенного, много – особенных авторов.

Я знакома с людьми, которые ради сильного впечатления готовы ехать не только на шоппинг в другой город или страну, но и на концерт любимой группы или спектакль. Поначалу это вызывает лёгкое недоумение, которое тут же сменяется пониманием – это же замечательное приключение! Добавить к этому нечего, кроме того, что башкирская столица от нашего города в двух часах езды, поэтому, как только я узнала о премьере «Зулейха открывает глаза» в Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури, мгновенно решила ехать. Книга эта ворвалась в нашу обычную жизнь, чтобы напомнить о тех старых добрых временах, когда вы читали запоем, и ночь пролетала одновременно с шелестом переворачиваемых страниц: наступало утро – кончалась книга. Прошло уже два года с момента выхода романа, но мой томик до сих пор гуляет по знакомым, и в очереди желающих прочесть – как минимум три человека.

Для русского человека «Зулейха» – талантливая и правдивая книга, стоящая, возможно, в одном ряду с текстами Солженицына, Айтматова, Астафьева, но для меня, которая с пелёнок слышала татарскую речь и до трёх лет не знала русский язык, эта книжка – словно поклон моей бабушке, тому нехитрому и простому быту с бьющими точно в цель обидными словами (если деревенский человек захочет обидеть словом, то уж не промахнётся). Роман касается тех струн души, о которых знают только самые близкие, потому что это – первый язык: круглый, доверчивый, льющийся и простой.

Посмотреть на работу режиссёра Айрата Абушахманова пришли люди разных национальностей – взяли наушники, расположились в креслах, на спинках которых зэковские телогрейки с номерами, и погрузились в кровавые 30-е годы прошлого века. Русский перевод слушался без всякого напряжения: разум был беззащитен, с одной стороны, перед книжной башкирской речью, с другой, – мир становился тут же понятным, когда включался синхронист.

Рождение ребёнка, любовь к мужчине, забота о сыне – эти простые вещи трудно исполнить на сцене, то и дело есть риск скатиться в пошлость, физиологическую имитацию, навредить театральному тексту. Но Абушахманов сделал это безыскусно, без пафоса, с тёплым весёлым сочувствием (образ младенца в шаре). Поражает своей правдивостью сцена любви, реализованная пластичным языком танца: очень тонко, намёками, страстно и целомудренно прожили артисты этот момент. Лишь босые ноги да распущенные волосы Зулейхи говорят зрителю, что женщина разрешила себе любить и быть свободной. Её быстрые, счастливые, захлёбывающиеся от радости многократные перебежки к сыну с вопросами, всё ли у него хорошо и не надобно ли ему чего, напоминают нам каждого из нас, когда ты, наконец, счастлив и боишься спугнуть это чувство, думаешь, что твоё счастье обкрадывает других близких, и потому бегаешь туда-сюда, как здоровый щенок.

Так что, дорогие читатели, если у вас есть такая возможность, обязательно посмотрите спектакль «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной. И если вы уж оказались в башкирской столице, загляните на ВДНХ – в интерактивный музей «Россия – моя история». В зимние каникулы для школьников посещение музея бесплатное. Думаю, вы с большим удовольствием соберёте в виртуальном мире танк, самолёт и другие виды вооружения времён Второй мировой, послушаете музыку разных лет, перелистаете абсолютно белые страницы огромных книг, оживающих с помощью проектора, – это вам напомнит живые фотографии из мира Гарри Поттера. В этот музей погружаешься с головой – он ошеломляет! Одно прикосновение и – разворачиваются новостные ленты, идёт танковое сражение, Хрущёв своеобычно комментирует выставку авангардного искусства. Прирученное волшебство: отключи электричество – и всё исчезнет, будут только проекторы и белые экраны.

Словом, цените своё время и удивляйтесь красоте и многообразию мира.

Гузель СИТДИКОВА