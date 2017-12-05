На иордани

Решимости придаёт искренняя вера

19 января православные христиане отмечают двунадесятый праздник – Крещение Господне. А накануне, в Крещенский сочельник, на всех открытых водоёмах – реках, озёрах – проводится чин освящения воды.

В нашей республике в этом году оборудована 61 крещенская прорубь – иордань, одна из них – в Стерлитамаке. В полдень 18 января на реке Ашкадар неподалёку от спасательной станции священник Сергий Залусский отслужил водосвятный молебен. На берегу собралось несколько десятков горожан – певчие церковного хора Свято-Никольского собора, участники ансамбля духовного пения «Благовест», прихожане городских церквей.

После трёхкратного погружения креста в иордань вода в ней считается освящённой. Следом за этим в крещенской проруби можно купаться. Первой благословения на погружение в иордань у отца Сергия испросила 60-летняя Ольга Рыжманова. Вот уже почти десять лет она на каждый праздник Крещения старается трижды окунуться в проруби.

– Началось это на Севере, в посёлке Пангоды Надымского района, где мы с мужем жили и работали, – вспоминает Ольга, переодеваясь после погружения в специально оборудованной кабинке. – Тамошний батюшка Андрей приобщил нас, своих прихожан, к крещенским купаниям. С тех пор я всегда прихожу на иордань, чтобы здесь встретить Крещение. Сегодня в Надыме минус 44 градуса, но я точно знаю, что крещенские купания там обязательно состоятся.

Ольга призналась, что решимости ей придают вовсе не закаливание и занятия спортом, а искренняя вера в Бога. Именно она согревает в морозы тело и душу.

Так думают и другие участники обряда, например, Алексей Попков, которого можно смело назвать завсегдатаем крещенской проруби: ежегодно 18 января он приходит окунуться в освящённые воды знакомой с детства реки.

Кстати, в этом году вместо двух традиционных крещенских купелей в городе было решено оборудовать только одну. Об этом нам рассказал начальник спасательной службы Стерлитамака Сергей Микин:

– Лёд этой зимой слабый, он оторван от берега, поэтому все свои силы спасатели сосредоточили на одной проруби, где в течение нескольких дней смогут искупаться все желающие. На этот раз мы поставили больше раздевалок, постелили на снег слой соломы, чтобы погружающимся в иордань было комфортнее выходить из воды. Дорожки и лестницы, ведущие к пляжу, в целях безопасности посыпаны песком. А на берегу людей ждёт горячий чай.

По словам главного спасателя, число купающихся в иордани достигнет своего пика в ночь на 19 января. Примерно с половины восьмого вечера до половины четвёртого утра сотрудникам службы спасения придётся быть предельно бдительными – у крещенской проруби будет особенно многолюдно.

После полудня 18 января во всех храмах верующие начинают набирать освящённую воду впрок. Употреблять святую воду можно не только во время болезни, но и в обычные дни, однако делать это следует натощак и с молитвой. Запасаться святой крещенской водой можно в течение четырёх дней – 18, 19, 20 и 21 января.

Марина ВОРОНОВА