На радость всем соседям

Определены победители конкурса по благоустройству

Вероятно, капризы природы стали причиной того, что участников ежегодного конкурса «Новогодний Стерлитамак», который проводится для жителей отдалённых территорий, было совсем немного, в отличие от прошлых лет.

Победителя и призёров чествовали в администрации города. Примечательно, что среди них были те, кто в конкурсе участвовал впервые.

Жительница Кошачьего посёлка Рамзия Батталова вместе с мужем нарядили и украсили во дворе ёлку, более того, надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки и поздравляли с праздником соседей.

– Взрослые сначала удивлялись неожиданному визиту, но потом включались в игру, дети же рады чуду всегда, и появление главных новогодних персонажей вызвало бурю эмоций, – говорит Рамзия Фаатовна.

У директора гимназии № 1 Рифа Тажиева – диплом победителя конкурса второй по счёту, в первый раз он стал лучшим несколько лет назад.

– Я председатель уличного комитета, – говорит Риф Рахимович, – хочу на собственном примере показать, как можно украсить территорию вокруг дома на радость близким и соседям.

Ёлки возле его дома по улице Водолаженко ночью светятся разноцветными гирляндами, под пушистыми ветками – снежные фигуры символа года – Собаки, а также Деда Мороза и Снегурочки, даже ворота дома украшены большой картиной с изображением четвероногого друга.

– Этим занималась моя супруга, она рисовала, а позже, когда снег выпал, вместе с внуками слепила снежных героев, – говорит Риф Рахимович.

К сожалению, рядом с таким нарядным домом соседствуют другие – с прошлогодним сухим бурьяном. Как справедливо отметил председатель уличного комитета, люди строят шикарные дома, а что творится за пределами забора, их не интересует.

А между тем красота родного города, каждой улицы зависит во многом от нас самих, таких неравнодушных людей, как участники конкурса «Новогодний Стерлитамак».

Альбина РАХИМОВА