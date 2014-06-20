«Нам по плечу любые задачи»

Указом Президента Владимира Путина 2018-й объявлен Годом добровольца и волонтера

Рустэм ХАМИТОВ, Глава Республики Башкортостан:

— В 2018 году темы волонтерства, добровольцев и семейных отношений будут дополнять друг друга и хорошо сочетаться. Поскольку мы знаем, что волонтерство — это не только участие

добровольцев в различного рода форумах, спортивных мероприятиях и т.д., но и постоянная, ежедневная работа в обществе, в том числе на благо семьи, развития этой фундаментальной ячейки нашего общества.

Напомним, что в нашей республике начавшийся год пройдет еще и под знаком семьи. И эти две темы очень близки: в Башкортостане сильны как семейные традиции, так и волонтерское движение — во многом они дополняют друг друга.

Выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России», президент отметил, что 2018 год будет годом всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России.

— Убежден: именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складываются доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые, самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера, — сказал тогда Владимир Путин.

Первые волонтеры республики

Небольшой экскурс в историю. Первый волонтерский центр появился в республике в конце 2010 года. Организация добровольцев была создана при Башкирском государственном медицинском университете.

— Интерес к волонтерскому движению в стране появился в связи с Олимпиадой в Сочи, — рассказывает руководитель волонтерского центра БГМУ Алина Гизатуллина. — Тогда для помощи в проведении Олимпийских игр по всей России были отобраны 26 волонтерских корпусов, и наш центр вошел в их число. С тех пор мы участвовали в крупных международных, российских и республиканских мероприятиях: чемпионатах, саммитах, фестивалях. Сейчас в республике много волонтерских центров, но мы остаемся самым крупным и масштабным. Наша деятельность ограничивается не только событийным волонтерством — мы активно вовлекаем добровольцев в социальную, экологическую, медицинскую работу. И не просто готовим волонтеров для мероприятий, на которые нас приглашают, а сами реализуем собственные проекты. Считаю, что волонтерство в чистом виде — это социальная помощь незащищенным слоям. В волонтеры идут люди с активной гражданской позицией, которые хотят сделать что-то полезное для общества, решать какие-то проблемы, помогать людям, животным. Конечно, невозможно спасти каждого, но можно помочь кому-то конкретному.

Бывшая студентка БГМУ Алина Галиева в свое время работала спортивным волонтером на Универсиаде в Казани и медицинским волонтером в олимпийском Сочи. По ее мнению, добровольный бескорыстный помощник, коим является волонтер, должен обладать определенными качествами — не лениться что-то делать, осознавать, ради чего он это делает, должен быть стрессоустойчивым, готовым при необходимости оказать любую помощь. Председатель Российского союза молодежи РБ Диана Валеева, руководившая программой подготовки волонтеров к саммитам 2015 года, отмечает, что за несколько лет в стране сложилось сильное волонтерское движение. И помимо участия в международных событиях добровольцы активно привлекаются к социальным мероприятиям.

Председатель Российского союза молодежи РБ Диана Валеева, руководившая программой подготовки волонтеров к саммитам 2015 года, отмечает, что за несколько лет в стране сложилось сильное

волонтерское движение. И помимо участия в международных событиях добровольцы активно привлекаются к социальным мероприятиям.

— В России волонтерами становятся в основном студенты, в отличие от Европы, где средний возраст таких людей – 40 лет. Если для молодежи это возможность саморазвития, то для людей среднего возраста первостепенна реализация своих внутренних потребностей. Для них, прежде всего, это социальный долг обществу, — говорит Диана Валеева.

Впрочем, среди волонтеров Башкортостана есть и так называемые «серебряные» — люди старшего возраста, которые поражают своей активностью, опытом, мудростью, желанием помочь и быть полезными обществу.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 января 2018 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».