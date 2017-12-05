Напечатать день

Дорогие читатели!

13 января 1703 года в Москве вышел первый номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Пётр Первый, который основал эту газету, считал периодическую печать средством продвижения своих реформ и утверждения могущества Российской империи. Сегодня мы бы сказали: информирование, пиар и пропаганда.

Спустя много лет, в 1991 году Президиум Верховного Совета Российской Федерации утвердил этот день – 13 января – Днём российской печати. С тех пор газетчики и полиграфисты с большим удовольствием отмечают свой профессиональный праздник, не забывая также и о том, что в нашей республике календарь особых дат и событий более насыщен, и 14 июня у нас определён как День работников печати и информации РБ.

К сожалению, журналист – алкоголеуязвимая профессия. Помимо наших профессиональных праздников (Дней радио, ТВ, интернета, рекламщика, пиарщика, свободы слова, солидарности журналистов и т.д.), существует громада российских торжеств, виновники которых так и норовят уважить журналиста от души накрытым дастарханом. И в самом деле: ничего страшного, что на работе, праздник же!

В таких случаях можно вполне безобидно сослаться на то, что «за рулём» или вовсе закодировался (при этих словах у торжествующих глаза постепенно наполняются сочувствующим пониманием). Но что делать с парадоксом журналистского ремесла – творить очередную нетленку в газетку, которая почти ничего не стоит и завтра уже не нужна? Даже само слово «газета» произошло от итальянского названия мелкой монетки – именно столько стоил в 16 веке листок с сообщениями о сплетнях и интригах придворной жизни, новостях из мира торговцев и особенностях быта в других городах.

Впоследствии журналисты, которые не поддались искушениям зелёного змия и сохранили творческий импульс, могут стать писателями. Из современных авторов на ум тут же приходят имена Владимира Познера и Леонида Парфёнова, хотя, пожалуй, для первого – журналистика всё же остаётся самой сильной любовью, а второго, выключенного из пространства российского медиа, писательство ещё и спасает – и интеллектуально, и финансово.

Александр Герцен, Илья Ильф, Эрнест Хемингуэй, Марк Твен, Габриэль Гарсиа Маркес, Чак Паланик и многие другие, ставшие потом знаменитыми, писатели достаточное количество лет своей жизни посвятили работе в газете. Весь опыт встреч с ужасом и сладостью «жизни как она есть» эти люди перенесли в свои фельетоны, колонки, очерки, романы.

Сегодня стать писателем проще, чем быть хорошим журналистом. Написал книжку – выгрузил её в интернет, вуаля! Появился новый писатель на Руси. У писателя может не быть аудитории, его идентификация определяется лишь одним действием – написать книжку. И всё, никакой ответственности, кроме соблюдения базовых общечеловеческих принципов. Журналист без аудитории не существует, и его ответственность определяется требованиями объективности и правдивости, а также редакционной политикой издания. Что до объективности, её нет. Как шутят фотокоры, даже у фотоаппарата есть объектив, который надо настраивать: и в зависимости от настроек меняется ваша картинка. Мы должны стараться быть объективными, дать все возможные в нынешних условиях работы точки зрения и обязательно быть правдивыми. И хорошо бы ещё успевать писать шедевры.

Гузель СИТДИКОВА