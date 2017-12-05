Не надейтесь на авось

Об усилении профилактической работы

Год только начался, но уже поставил печальный антирекорд – число пожаров в два с лишним раза превысило показатели января прошлого года, а число пострадавших увеличилось втрое. К счастью, погибших нет.

Как известно, беду легче предупредить. Работа по профилактике пожаров ведётся постоянно. На днях специалисты отдела по работе с территориями, инспекторы пожнадзора и представители уличного комитета раздавали листовки жителям Кошачьего посёлка.

Заместитель начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ирек Ибрагимов объяснил:

– С начала 2018 года зафиксирован резкий рост пожаров на территории городского округа. 80 процентов возгораний произошло в жилых кварталах, в том числе и в частном секторе. На внеплановом заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности решено усилить работу профилактических групп. Сейчас мы говорим о предотвращении загораний в жилых домах, надворных постройках, банях, гаражах и т.д. Нами разработаны памятки по пожарной безопасности. Совместно с отделом по работе с территориями администрации города мы раздаём их жителям частных домов, предупреждаем о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности. Надеемся, что ситуация с пожарами в городе стабилизируется.

По словам ведущего специалиста отдела по работе с территориями Оксаны Некрасовой, в памятках представлена вся необходимая информация: номера телефонов экстренных служб, алгоритм действий в случае пожара, а также список необходимых и нежелательных действий для его предотвращения.

Пожарный инспектор обращал внимание жителей на основные нарушения требований пожарной безопасности: торчащие провода, захламлённый двор. В одном доме Ирек Ибрагимов обратил внимание на оплавленную пенопластовую плитку, которой отделан потолок. Это произошло из-за отсутствия плафона у лампы накаливания. И такие нарушения – в каждом доме. Самое главное, чтобы люди не надеялись на авось, а серьёзно отнеслись к безопасности собственного жилища. И в этом помогут памятки. С этим согласна и председатель уличного комитета № 50 Рамзия Батталова:

– Раздача памяток – нужное дело. Поэтому я в нём активно участвую. Каждый житель должен знать эту важную информацию. Предупредить – значит обезопасить.

Ольга КИСЕЛЁВА