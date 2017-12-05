Новогоднее
К нам зимняя сказка вернулась
В канун новогодних торжеств:
Природа сама улыбнулась,
Явив нам свой царственный жест.
В наш снега заждавшийся город
Как птица впорхнула зима,
Покрыв серебром все заборы,
Дороги, мосты и дома.
Чтоб людям, поверившим в чудо,
Все эти волшебные дни
Светили в сто свеч отовсюду
Надежды и счастья огни.
Весёлые Деды Морозы
Чтоб всю детвору обошли,
Мечты, пожелания, грёзы
Реальность чтоб вмиг обрели.
Чтоб радость, любовь и свобода
Всегда были с нами в пути.
Ну что, земляки, с Новым годом!
Уже на часах без пяти!..
Марина ВОРОНОВА
Автор: Администратор (4 Янв 2018). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей, Литература, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.