Новогоднее

К нам зимняя сказка вернулась

В канун новогодних торжеств:

Природа сама улыбнулась,

Явив нам свой царственный жест.

В наш снега заждавшийся город

Как птица впорхнула зима,

Покрыв серебром все заборы,

Дороги, мосты и дома.

Чтоб людям, поверившим в чудо,

Все эти волшебные дни

Светили в сто свеч отовсюду

Надежды и счастья огни.

Весёлые Деды Морозы

Чтоб всю детвору обошли,

Мечты, пожелания, грёзы

Реальность чтоб вмиг обрели.

Чтоб радость, любовь и свобода

Всегда были с нами в пути.

Ну что, земляки, с Новым годом!

Уже на часах без пяти!..

Марина ВОРОНОВА