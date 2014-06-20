Новые банкноты обязательны к приему

Отделение – Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Банка России напоминает, что новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей являются законным средством платежа, которое обязаны принимать в банках и предприятиях торговли и сервиса наряду с другими банкнотами действующего банкнотного ряда.

Отказ в приёме новых банкнот является нарушением российского законодательства. В случае отказа гражданам следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор (8-800-700-90-30) или в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (8-800-250-40-72). Также есть возможность направить электронное обращение, заполнив форму в интернет-приёмной Банка России (www.cbr.ru/reception), либо письменное обращение на почтовый адрес: 450008, Уфа, ул.Театральная, 3, Отделение – Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Банка России.

Полная информация о новых банкнотах с защитными признаками размещена на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» и на сайте fincult.info.