О чём молчат Снегурочки?

В Стерлитамаке прошёл «Завтрак в платьях»

Когда женщина устраивает праздник или её на него зовут, в первую очередь она думает о наряде. У стерлитамакских девушек и женщин появился ещё один повод «выгулять» любимый наряд.

Почти сотня женщин в вечерних платьях красного цвета, собравшихся воскресным утром в одном месте, – картина почти сюрреалистичная. Оказалось, что все эти милые дамы собрались вместе ради участия в международном шоу-проекте «Завтрак в платьях». Более тридцати городов России, Украины и Казахстана стали участниками этой акции.

В Стерлитамаке организатором таких встреч стала известная ведущая, человек-праздник Светлана Одинцова. Тему этого завтрака она обозначила как «Santa girls, или О чём молчат Снегурочки». Дресс-код был соответствующий – платья или элементы одежды и украшений должны быть выдержаны в красном цвете. Большинство девушек отнеслось к этому требованию серьёзно.

Атмосфера мероприятия была дружеской, располагающей к общению. На входе гостей встречала леди-фуршет, которая угощала всех шампанским. До начала основной программы девушки перемещались по залу уютного ресторана, знакомясь друг с другом. Особой популярностью пользовались две красивейшие фотозоны, где работали профессиональные фотографы. Любительницы качественного парфюма и различных косметических средств оккупировали столики с образцами продукции. Желающие подкрепиться угощались у фуршетного стола.

Во время основной программы гостьи смогли насладиться выступлением известного уфимского певца Давида Аветисяна, нарядившегося в знак солидарности с девушками в красный пиджак и бабочку к нему в тон. Бурю эмоций вызвал номер народного коллектива современной хореографии «Уличная жизнь». Буквально каждая гостья поучаствовала в весёлых играх и конкурсах. Юные солисты из студии восточного танца «Варда» так впечатлили публику, что многие встали со своих мест и тоже пританцовывали. После выступления организаторы представили профессионального хореографа-постановщика Майо из Каира.

Мастер-класс этого профессионального танцора стал настоящим гвоздём. Девушки и женщины старательно повторяли танцевальные движения за Майо, пытаясь ощутить дух сказочной Африки. Самая старательная ученица выиграла курс обучения у египетского мастера.

В этот день подарков и сюрпризов от партнёров было очень много. Многие девушки получили наборы косметики и парфюмерии, сертификаты на различные оздоравливающие и косметические процедуры, психологические тренинги и мастер-классы, фотосессии, шоколад ручной работы, съедобные ложки, эксклюзивную домашнюю обувь, дисконтные карты и сертификаты в модные магазины одежды, портреты в стиле «арт-модерн» и украшения с кристаллами Сваровски. Ещё одним сюрпризом стало модное дефиле от магазина женской одежды. В общем, мероприятие было не просто развлекательным, но и весьма полезным.

Поскольку девичник проходил 14 января, то обойтись без Дедушки Мороза и Снегурочки было никак нельзя. По традиции все пели новогодние песни, рассказывали стихи, водили хороводы. Озорница Снегурочка организовала новогодний рэп-баттл и танцевальный флешмоб в собачьем стиле. Навеселившись, девушки с удовольствием лакомились вкуснейшим тортом, приготовленным специально для «Завтрака в платьях» одним из партнёров. После трёхчасового развлекательного марафона уставшие, но довольные девушки расходились по домам, гадая, какие ещё сюрпризы их ожидают на следующей встрече.

Ольга КИСЕЛЁВА