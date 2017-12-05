От любви до ненависти

«С 1966-го по 1985 год происходит рост преступности; каждые пять лет прирост средних коэффициентов преступности почти удваивается» (из интернета).

СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

В 1960-е годы на страницах «Стерлитамакского рабочего» не публиковалась криминальная хроника. Но даже из коротких судебных репортажей видно, что в стране, строящей коммунизм, росла не только сознательность трудящихся, но и преступность.

23 ноября 1965 года вызванный в общежитие треста «Ишимбайжилстрой» наряд милиции обнаружил на лестничной площадке раненого Г.Блинова. Виновного найти не составило труда. Им оказался бывший зек, недавно вышедший «на свободу с чистой совестью». Пришлось его ещё на 5 лет отправить обратно – подумать над своим поведением.

В номере от 13 июля 1968 года – репортаж об очередной редкой операции. В районе колхозного рынка пьяные хулиганы напали на прохожего. Удар ножом пришёлся ему в бедренную артерию. В таких случаях смерть от кровоизлияния наступает в считанные минуты. Несчастного спасли… тромб, образовавшийся в месте ранения, и уникальная по тем временам операция.

В один из февральских дней 1969 года поздно вечером в дежурной части ГОВД раздался звонок: в Первомайском посёлке – очередное убийство. Оперативная группа в составе участкового уполномоченного младшего лейтенанта Шаймуллы Юсупова и двоих дружинников обнаружила на месте преступления труп мужчины. Второго потерпевшего в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Вскоре удалось выйти на след преступника, ранее судимого за хулиганство. Дом, в котором он жил, оказался закрыт. На стук вышла сестра подозреваемого и устроила перебранку через калитку. Мол, брат на работе, никого не впущу. Тогда участковый пробрался во двор через задний ход. Но теперь на его пути встала мать преступника. Милиционер всё же вышиб дверь и ворвался в дом. Бандит пытался сопротивляться с помощью ножа и табуретки, но после короткой борьбы оказался на полу связанным. Через несколько месяцев суд приговорил его к расстрелу.

А эта дикая история произошла год спустя. Двое молодых людей разгружали вино на базе «Райпищеторга». Пока работали, успели «разогреться» четырьмя бутылками. Расплатились с ними ещё тремя бутылками. Итого – семь бутылок на двоих. Но и этой лошадиной дозы им показалось мало. По дороге домой отоварились ещё литром водки. Распитие продолжилось на квартире, которую снимал один из грузчиков с семьёй. Компанию разделили хозяйка дома и её гостья, на свою голову заглянувшая на огонёк к подруге.

И тут хозяйка между делом бросила, что гостья якобы нехорошо отозвалась о жене квартиранта. Чем не повод забить женщину до смерти! Один избивал, а двое любовались. Впрочем, возможно, избивали все, но для смягчения наказания один из них потом мог взять вину на себя. Тело выбросили на улицу и пошли пить дальше. И тут появилась жена квартиранта. Та самая, из-за которой и забили гостью. Увидев во дворе бездыханное тело, всплеснула руками: «Батюшки! Может, она ещё жива».

Пьянь тут оживилась: «Так она ещё жива?!». Женщина действительно дышала. Собутыльники деловито добили её лопатами и припорошили снегом. Весёлая попойка продолжилась. С упоением пили, закусывали, травили анекдоты, ржали так, что слышно было у соседей (дело было в частном секторе)… А когда веселье сменялось романтическим настроением, затягивали задушевные песни. Наутро, опохмелившись, отправились на железнодорожный вокзал за очередной подработкой. Там их и задержали. «Ну, избил, – пожимал плечами в суде один из них. – Смотрю, тащит её хозяйка в дом. Дай, думаю, одену. Чтобы подумали, что сама ночью замёрзла… Не гнётся. Заледенела, выскальзывает из рук… Хрустнуло что-то… Не придал значения… Признаю, был пьян и потому глуп».

Не сказать, что соседи, на глазах которых тело выбросили на улицу, смотрели на происходящее сквозь пальцы. Некоторые сознательные строители коммунизма даже пристыдили убийц: нехорошо убивать человека! Но никто даже милицию не вызвал. Да и телефоны-автоматы тогда были не в каждом квартале. Словом, покачали головами – и все дела.

Но и эта история блекнет на фоне леденящих душу публикаций одного из лучших журналистов «Стерлитамакского рабочего» тех лет Е.Ф.Леднева. Итак, лето 1966 года. 18-летний Владимир К., по его собственному признанию, с детства любил оружие. Впрочем, все нормальные мальчишки любят играть в войну, но в 15 лет эта «любовь» уже привела его на зону, когда он в 8-й школе выкрал четыре (!) малокалиберные винтовки с патронами. Уж как мать на следствии скандалила в защиту сына: у мальчика больное сердце! «Сердечнику» тогда дали два года.

Однажды девушка, внимания которой он добивался, не вышла к нему. Сидела у подруги. Как может поступить в этой ситуации нормальный человек? Вариантов масса. Но в том-то и дело, что нашего героя даже гипотетически нельзя было назвать нормальным. В общем, решил он образумить её с помощью… ружья. Но ружьё ещё надо было достать. С этим как раз проблем не возникло: «одолжил» у знакомого сторожа. Правда, для этого ему пришлось зарезать спящего несчастного 64-летнего старика. Потом на вопрос следователя, сколько ударов он нанёс при этом, преступник небрежно бросит: «Не считал». Право, что за мелочи, однако уточним: двенадцать.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 января 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН