От машзавода – в Парк Победы

Самоходная установка переехала на новое место

В конце 80-х в нашем городе царил машиностроительный бум – одноимённый завод строил жилой квартал и социальные объекты, число рабочих превышало 9 тысяч. Главной продукцией предприятия была самоходная артиллерийская гаубица – «Мста-С». О некогда могущественном заводе напоминала как раз самоходка, размещённая по ул.Гоголя.

Вчера символ стерлитамакского машиностроения перевезли на новое место, в Парк Победы. Часть работ – спуск самоходки с пьедестала, погрузка на мощный тягач – сделали днём. Перевозили артиллерийскую машину уже ночью – после завершения движения общественного транспорта. Как сообщил куратор операции исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Юрий Тротт, в перевозке были задействованы сотрудники ГИБДД, МУП «Электросети», РСУ ДОР, троллейбусного управления. Башкирская содовая компания предоставила спецтехнику.

Также помогли советом и делом бывшие работники машзавода. Экс-начальник испытательного полигона Владимир Васильевич Давыдов в своё время перевёз более 200 «Мста-С». Именно Давыдов был одним из главных инициаторов переезда установки. Владимир Михайлович Золотов работал испытателем тяжёлых гусеничных машин и помог в этот раз в качестве консультанта.

Поздно ночью по улицам Стерлитамака растянулась грандиозная процессия – впереди колонны шли автомобили ГИБДД, за ними на тягаче везли гаубицу, далее следовала техника организаций и предприятий. По словам Юрия Тротта, все службы сработали качественно и слаженно.

– Главная задача в том, чтобы самоходка поместилась на трал, не задевая троллейбусные провода при движении тягача, – рассказывает Владимир Золотов. – Везли через мост по улице 23 Мая. По этому мосту мы переправляли «Мста-С» и раньше, он рассчитан на нагрузку до 60 тонн, самоходка весит 34 тонны. Работы по её установке продолжались до половины четвёртого утра. Но мы, ветераны машзавода, счастливы, что переезд состоялся. На прежнем месте самоходка была, по сути, заброшена. А в Парке Победы, в центре города, она будет под присмотром. Жители и гости Стерлитамака всегда смогут познакомиться с ключевой вехой истории машиностроения города и оценить технический уровень предприятия, которое было одним из лучших не только в республике, но и в стране.

Владимир ПАРФИРОВ