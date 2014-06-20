Печь для художественной школы

У юных керамистов Стерлитамака появилось новое оборудование

В этом учебном году Стерлитамакская художественная школа отметила 50-летний юбилей. Сегодня в ней обучаются около тысячи юных художников, которые занимаются не только живописью и графикой, но и декоративно-прикладным искусством.

– Скульптура, лепка из глины увлекают ребят, создающих настоящие произведения искусства из керамики. Но чтобы глина превратилась в обожжённую фигуру, необходимо специальное оборудование – муфельная печь, – рассказывает преподаватель художественной школы Александр Ильич Шиканов.

– Далеко не во всех художественных школах нашей республики есть такое оборудование, поэтому там дети лепят из пластилина и солёного теста. Наша школа одна из немногих, где занимаются керамикой профессионально. Но возможности нашей старой самодельной печи достаточно ограничены. А школа активно участвует в творческих конкурсах. Поэтому новая муфельная печь, более мощная и современная, была заветной мечтой преподавателей и учащихся.

И вот мечта сбылась. 24 января в стенах художественной школы прошла церемония передачи учебного оборудования – муфельной печи «СИКРОН». В ней участвовали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Салаватовна Гумерова, глава администрации городского округа Владимир Иванович Куликов, и.о. заместителя главы администрации ГО Михаил Васильевич Григорьев, представители депутатского корпуса.

Л.С.Гумерова поздравила педагогический коллектив с юбилеем и особо отметила творческую атмосферу, царящую в художественной школе Стерлитамака.

– Благодаря Главе республики наши сенаторы имеют возможность выделять определённые средства на дополнительную помощь муниципалитетам, учреждениям здравоохранения, образования, культуры на решение социальных вопросов, – отметила Лилия Салаватовна. – Слово «печь», может быть, звучит не слишком романтично, но это современное высокотехнологичное оборудование поможет талантливым детям творчески развиваться, совершенствовать свои навыки, реализовать самые смелые замыслы и фантазии. Поддержка системы дополнительного образования – одно из приоритетных направлений в работе руководства нашей республики. И мы рады возможности поучаствовать в этом процессе. Ребятам я желаю побед в творчестве и в жизни. Ведь творчество, умение созидать навсегда остаётся с человеком.

В.И.Куликов поблагодарил сенатора за поддержку талантливых детей, а также выразил надежду на то, что новая муфельная печь будет способствовать росту мастерства юных художников, которые совсем скоро от детских поделок дорастут до произведений искусства.

Расширение керамической деятельности – только одно из направлений в работе художественной школы Стерлитамака. Её директор В.А.Курбатов познакомил гостей с планами по расширению учебных площадей школы, созданию музея детского творчества и собственного выставочного зала. Речь шла и о перспективе создания своей кузнечной мастерской, где юные художники могли бы работать с металлом.

Затем состоялась небольшая экскурсия по школе, в ходе которой Лилия Салаватовна пообщалась с ребятами, у которых в это время шли занятия по лепке в мастерской скульптуры. В школе сейчас идёт подготовка к открытому республиканскому конкурсу детского художественного творчества «Крылатые легенды народов Башкортостана» и международному конкурсу «Котовасия». Юные скульпторы Полина Комендантова и Елизавета Макарова продемонстрировали гостям своё умение работать с шамотом – специальной глиной для изготовления керамики.

– В нашей республике проживают представители более ста национальностей, – подчеркнула сенатор Гумерова. – И очень ценно, что наши дети – юные художники, певцы и музыканты – творят по мотивам сказаний, легенд, эпосов народов, населяющих Башкортостан.

Словно в подтверждение этих слов под школьными сводами прозвучало попурри на темы русских и башкирских мелодий в исполнении артистов театрально-концертного объединения Азамата Асаинова и Альфреда Мурзагалиева.

Марина ВОРОНОВА