Первый урожай медалей

В прошлом году открыт специализированный борцовский зал в Стерлитамакском техническом колледже по улице Льва Толстого. И вот уже можно говорить о первых результатах работы тренеров по спортивной борьбе Игоря Каширина и Александра Кучерова: в декабре их воспитанницы завоевали несколько призовых мест на соревнованиях международного уровня.

Очень рад был встретить здесь старую знакомую – воспитанницу Стерлитамакской школы самбо и дзюдо, мастера спорта, чемпионку мира, Европы по самбо и борьбе на поясах Альфию Алимгужину. Она после десятилетнего перерыва, связанного с рождением сначала сына Гордея, а потом и дочки Аэлиты, возобновила тренировки. Теперь тренеры называют знаменитую спортсменку «главным консультантом и помощником». Немудрено, что и первые медали – в активе борцов-девушек…

В Уфе в турнире на призы хорошо известных стерлитамакских чемпионов мира Рустема Арсланова и Альфии Алимгужиной бронзовую медаль завоевала Эльвира Валитова; в борьбе на поясах в ходе Всероссийского фестиваля народных игр и национальных видов спорта отличились в своих весовых категориях завоевавшая золотую медаль Любовь Соловьёва, серебряные медалисты Камелия Шерстобитова и Юлия Тагирова; а с Международного турнира по вольной борьбе из города Гая Оренбургской области вернулась с «серебром» Камелия Шерстобитова. Кстати, на представительном турнире в Уфе в ходе Международного форума боевых искусств в борьбе на поясах в весовой категории 58 кг победила офицер полиции, сотрудник центрального аппарата МВД по Башкортостану, майор полиции Альфия Алимгужина.

Пожелаем и опытной спортсменке, и её подшефным успехов!

Олег ПЕРШИН