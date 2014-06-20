Почему срубили ёлки?

В канун Нового года возле офисного здания по ул.Мира, 1 «б» срубили ели. Возмущённые горожане звонят в редакцию: «Кому помешали молодые здоровые деревья?».

За разъяснениями мы обратились в ОЖКХ администрации городского округа.

– 12 декабря 2017 года в ОЖКХ обратился ИП С.В.Семёнов с заявлением на выдачу разрешения на вырубку опасно стоящих зелёных насаждений – елей обыкновенных на пересечении улиц Мира и Сагитова, – комментирует ситуацию начальник ОЖКХ Ильдар Гарифуллин. – Земельный участок, на котором располагались ели, является частной территорией С.В.Семёнова. При выезде на место было выявлено: данные ели растут на расстоянии 2,5 метра от здания, что противоречит нормам СанПиНа. К тому же корни деревьев разрушают отмостку здания и гидроизоляцию фундамента. Учитывая это, ОЖКХ выдал разрешение на снос елей.

Вот как объясняет причины своего обращения в ОЖКХ С.В.Семёнов:

– Данные ели высажены примерно 40 лет назад на недопустимо малом расстоянии в 2,5 метра от здания при норме в 5 метров (СП 42. 13330.2011, табл.3). Это привело к тому, что в процессе роста, в условиях недостаточного освещения и недостатка влаги ели развились с одной стороны непропорционально – то есть ветви, направленные в сторону проезжей части, были более крупными и тяжёлыми по сравнению с ветвями, направленными в сторону здания. Кроме того, кроны елей стали упираться в выступающую часть крыши третьего этажа. Всё это привело к тому, что ели начали крениться стволами в сторону проезжей части по улицам Мира и Сагитова, на что мы и обратили внимание. У елей корневая система поверхностная (на глубине 10-20 см), без стержневого корня, и деревья стали представлять опасность из-за возможного падения: возникли риски причинения вреда жизни и здоровью прохожих, имущественного ущерба, обрыва контактной сети троллейбусной линии и т.д. Земельный участок, на котором росли ели, находится в частной собственности. Закон возлагает на собственника территории заботу о безопасности граждан и имущества на ней. Таким образом, мы были вынуждены направить соответствующее обращение в МКУ «ОЖКХ» города. Комиссия ОЖКХ с выездом на место подтвердила аварийность елей и выдала разрешение на вырубку. Вырубка деревьев производилась силами РСУ ДОР.

В этой истории нас заинтересовало вот что: кто вправе окончательно решать, является ли дерево на городской улице аварийным? К кому горожане должны обращаться в спорных, по их мнению, ситуациях?

Мы сделали запрос в Министерство природопользования и экологии РБ и получили ответ, подписанный заместителем министра И.Р.Яхиным: «В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» осуществление муниципального лесного контроля и организация благоустройства относятся к вопросам местного значения».

То есть именно ОЖКХ отвечает за организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, а также организует работы по благоустройству и содержанию городских территорий.

По уточнению заместителя главы администрации городского округа г.Стерлитамак А.П.Ермолаева, к аварийным относятся сухостойные деревья, с наклоном ствола 45 и более градусов, со сломанными и зависшими фрагментами кроны, с признаками поражения гнилевыми болезнями, деревья, на которых отсутствует либо отслаивается кора, имеются дупла, глубокие трещины, наросты на стволе.

Кстати, в соответствии с пунктом 10.5.6 Правил благоустройства городского округа, вопрос о сносе деревьев на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, решают сами жители, подписав протокол общего собрания собственников. Затем протокол следует передать в ОЖКХ для получения разрешения на снос дерева.

Екатерина ЯКОВЛЕВА