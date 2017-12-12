Пресс-релиз об окончании строительства сети первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения в Республике Башкортостан

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» завершил строительство сети эфирного вещания пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) в Республике Башкортостан. Более 95% жителейреспублики могут бесплатно смотреть программы первого мультиплекса.

Цифровая телесеть Российской Телевизионной Радиовещательной Сети (РТРС) в Республике Башкортостан– крупнейшая в европейской части России. Она насчитывает 216 передающих станций. Все объекты построены с «нуля». В этот крупный инновационный проект было вложено более 2 млрд. инвестиций из федерального бюджета.

Сеть строилась ускоренными темпами. Первый объект цифровой телесети начал работу 2 июля 2015 года в Белорецке, к концу года таких объектов стало 22, в 2016 году транслировать цифровой телесигнал начали еще 46 телебашен, за 2017 год региональная цифровая телесеть расширилась на 148 объектов.

Сеть построена в соответствии с федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Цифровое эфирное телевидение существенно повысило качество изображения и звука, расширило число доступных населению телеканалов, изменило качество жизни населения республики, устранило информационное неравенство между крупными городами и небольшими населёнными пунктами.

Для приёма цифрового эфирного телевидения владельцу современного телевизора стандарта DVB-T2 достаточно присоединить к нему дециметровую телевизионную антенну. Для подключения телевизоров более раннего поколения помимо антенны потребуется цифровая приставка стандарта DVB-T2.

При необходимости профессиональную рекомендацию по настройке можно получить в центре консультационной поддержки (ЦКП) филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» по тел. (+7 347) 246-45-78 в будни с 8:30 до 17:30 (перерыв: 13:00-14:00), или по номеру федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

На официальном сайте филиала РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» ufa.rtrs.ru также содержатся ответы на часто задаваемые вопросы и советы по приобретению и подключению оборудования для приема цифрового телевидения.

Цифровое эфирное телевидение: сигнал к лучшему!

Краткая справка по состоянию на 29.12.2017 г.:

Более 95 % жителей Башкирии могут смотреть программы первого мультиплекса РТРС-1 («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр – Москва»).

Программы второго мультиплекса РТРС-2 («Рен-ТВ», «Спас», «Первый развлекательный СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Национальная телевизионная компания Звезда», «МИР», «ТНТ» «Муз») доступны для более 56 % жителей.

Бесплатные цифровые телеканалы РТРС-1 первого мультиплекса доступны в 3865 населенных пунктах республики

Самые высокие антенно-мачтовые сооружения, высотой 150 метров, построены в Уфе, Белебее и Старогусево (Бакалинский рн.).

Наиболее мощное передающее оборудование мощность в 2 кВт установлено в Уфе, Бураево, Старогусево (Бакалинский рн.), Наумовке (Стерлитамакский рн.) и Новонагаево (Краснокамский рн.).

По количеству цифровых телебашен лидируют районы со сложным географическим рельефом – Белорецкий (11 объектов), Учалинский (10 объектов), Баймакский (9) объектов.