Причудливость формы и чистота цвета

На днях в городской картинной галерее открылись сразу две выставки, каждая из которых заслуживает отдельного подробного разговора.

Первая экспозиция составлена из 26-ти печатных работ известных советских графиков, входящих в личную коллекцию художника и педагога из Наумовки Вагифа Абдуллаева. Абдуллаев собирает свою коллекцию с 1984 года, а впервые она была выставлена в 1996 году в Салавате.

Личное знакомство Вагифа Абдуллаева с ведущими отечественными графиками второй половины XX века Орестом Верейским, Станиславом Никереевым, Демьяном Утенковым стало отправной точкой для создания этой уникальной коллекции.

– Я родился на берегу Каспия, неподалёку от границы, – делится воспоминаниями коллекционер. – Именно там я и познакомился со многими корифеями советской графики, которые отдыхали в тех местах. Особое место в этом ряду занимают имена Верейского, Никереева и Утенкова. Это серьёзные мастера, действительные члены Академии художеств, их работы висят в Третьяковке, Пушкинском музее, музее Метрополитен, художественных галереях Франции, Англии, Италии. С некоторыми из этих графиков я был дружен, бывал у них в мастерских, мы вместе выезжали на пленэры, общались. Некоторые из представленных на выставке работ подарены мне самими авторами, но многое я целенаправленно приобретал.

Орест Верейский – мастер классической графики, известный иллюстратор произведений Толстого, Твардовского, Фадеева. По словам Вагифа Абдуллаева, это был очень талантливый, но необычайно простой в общении человек, с которым можно было откровенно поговорить о жизни и искусстве.

Офортист Демьян Утенков – знаменитый русский путешественник, который был другом Фёдора Конюхова. Трижды бывал на месте падения Тунгусского метеорита, участвовал в нескольких десятках сибирских экспедиций, изучая тему покорения Сибири Ермаком. Написал и оформил настольную книгу путешественников – «Открытие Сибири».

Народный художник РФ Станислав Никереев – мастер офортного пейзажа. Он виртуозно прорисовывал каждую травинку, каждую букашку, каждую прожилку на древесном листе.

Есть в коллекции печатной графики и работа современного российского графика-экспериментатора Баби Баданова, который живёт и работает в Америке.

Отдельным работам из коллекции Абдуллаева по 50-60 лет. Это настоящие раритеты. И это здорово, что у жителей Стерлитамака появилась возможность их увидеть.

Об этом на открытии выставки говорили начальник отдела культуры администрации городского округа Зуфар Зиннатуллин и начальник отдела культуры администрации Стерлитамакского района Ирина Синебухова.

Сама выставка поражает многообразием представленных на ней работ. Сильное впечатление производят автолитографии О.Верейского «Флоренция» и «Китай. Гора Ситань». Трудно пройти мимо офортов С.Никереева «Рим. Колизей», «Зимний Рим. Италия», «Собор св. Флоры». Радуют глаз графические листы С.Миклашевича «В свет», «Натюрморт». Интересно рассматривать мощную графику А.Куликова «Каспий» и Д.Утенкова «Хабаров. Покорение Сибири».

Вторая часть картинной галереи отдана под выставку работ ишимбайского графика и живописца Юрия Варюхина, которого искусствоведы причисляют к последователям постимпрессионизма.

– Оригинальные, яркие работы, от которых исходит особенная энергетика, – так отозвался о полотнах ишимбайца Зуфар Зиннатуллин, осмотрев экспозицию, состоящую из сорока картин.

С этим трудно не согласиться. Это действительно очень тёплая, живая и насыщенная в цветовом отношении живопись, которая поднимает настроение и заряжает позитивом. Обаяние, внимание к необычным деталям и юмор пронизывают картины «Любит, не любит», «У озера. Старый Ишимбай»,

«Автопортрет», «Цветы и гриб», «Огрызок», «Банный день», «Снег выпал». В работах «Вязы», «Белая река», «Перо и дерево», «Земля и небо» экспрессия передаётся не только при помощи цвета, но и самой формы – причудливой и изменчивой.

– Стиль Юрия Варюхина берёт начало из романтических взглядов, которые исповедовало сообщество ишимбайских художников во главе с Камилем Губайдуллиным и Рафаэлем Кадыровым, – считает директор галереи Лилия Ахметова. – А многое – в смелости, колорите, подходе – напоминает Ван Гога. Цвет, непосредственный и чистый, тоже надо уметь использовать. Такой цвет, как у Варюхина, лечит наши глаза и пробуждает радость в наших душах.

Сам живописец не слишком многословен:

– За меня говорят мои работы. Маманя у меня была мастерица – всё что-то выбивала, вышивала. С детства помню её клубки и мотки цветных ниток. Это, да ещё нефтяные разливы в ишимбайских лужах повлияли на моё восприятие цвета как такового. Я считаю, что надо смелее работать с цветом, не бояться с ним экспериментировать.

Обе выставки будут работать до 4 февраля. Спешите видеть!

Марина ВОРОНОВА