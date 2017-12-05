Принцы из «Зимней сказки»

Юные хористы из Стерлитамака спели в Кремле

На счету хорового коллектива детской музыкальной школы № 3 «Маленький принц» немало побед и достижений. Одним из последних стало участие восьми мальчиков из «Маленького принца» в возрасте от 10 до 13 лет в предновогоднем выступлении в Государственном Кремлёвском Дворце в составе сводного Детского хора России. Концерт проходил 27 декабря и назывался «Зимняя сказка». В нём участвовали более пятисот певцов из 78 регионов Российской Федерации.

Хористы из «Маленького принца» не в первый раз представляют нашу республику за её пределами: они уже пели с Детским хором России в Санкт-Петербурге, Сочи, Крыму, выступали в Кремле в 2015 и 2016 годах. А 9 мая 2016-го наши мальчики были участниками концерта в Георгиевском зале Кремля на приёме в честь участников Великой Отечественной войны.

Мы встретились с юными певцами и их руководителем Людмилой Фёдоровной Герасимовой и попросили поделиться своими впечатлениями о последнем концерте в Москве.

Руслан Сираев и Илья Магусев уже трижды выступали в составе Детского хора России:

– Последняя поездка получилась очень напряжённой. Мы репетировали четыре дня подряд по три часа утром и вечером. На четвёртый день в зале экономического университета состоялась генеральная репетиция. Работал с нами Геннадий Дмитряк, руководитель хоровой капеллы имени Юрлова. Он очень требовательный человек, поблажек никому из ребят не давал. Программа была большая, состояла из двенадцати песен. И каждую мы выучивали от и до.

– А мне понравились экскурсии, – признаётся Даниил Овчинников. – Мы побывали в Оружейной палате, там меня поразили императорские кареты. Ещё нам удалось посетить музей космонавтики, где мы видели первый спутник. Было интересно!

– Я был на таком концерте впервые, – рассказывает Матвей Милютин. – Больше всего меня поразил масштаб хора – полтысячи человек!

Денислама Магадиева впечатлило присутствие на концерте первых лиц государства, глав религиозных конфессий и общественно-политических деятелей:

– Я впервые увидел Путина и очень волновался. Президент сидел совсем близко от нас, на первом ряду. Слушал внимательно, хлопал от души. И волнение моё постепенно прошло.

– Хожу на хор уже четвёртый год, и мне это очень нравится, – говорит Игорь Матвийчук. – Чтобы не подвести других и не опозорить хор, не ошибиться, учим всю программу назубок. Перед началом концерта в Кремле я испытывал волнение, а после него – большую радость.

О своём волнении говорил и Роман Трофимов, который тоже ездил на выступление в Москву впервые. А вот Никита Чижевский в Кремле пел уже во второй раз:

– Меня одноклассница спросила, сфотографировался ли я с Киркоровым. А я ответил, что там всё было серьёзно. Хотя Киркоров на концерте был и аплодировал нам очень эмоционально.

По словам Людмилы Фёдоровны Герасимовой, такие концерты для её подопечных – не только высокая честь, но и серьёзное испытание на прочность.

– Это очень ответственно и очень волнительно – выступать вместе с симфоническим оркестром Министерства обороны Российской Федерации, тем более, что дирижировал оркестром Валерий Гергиев. Среди зрителей были Президент России, члены Госсовета, известные политики, звёзды эстрады. Наши мальчики стояли в первом ряду и выступили достойно. Со сцены звучали всеми любимые песни «Кабы не было зимы», «Вместе весело шагать», «Пусть всегда будет солнце» и другие.

Концерт «Зимняя сказка» в Кремлёвском Дворце проходил в рамках заседания Госсовета и открыл череду мероприятий, посвящённых десятилетию детства, утверждённому указом Президента РФ.

В 2019 году «Маленький принц» будет отмечать своё 20-летие.

– Мальчишеский век в пении короткий, – говорит его основатель и бессменный руководитель Людмила Герасимова. – Он быстро проходит. В 13-14 лет наступает мутация, и ребёнок из детского хора уходит. Но я люблю работать с мальчиками, я очень хорошо их чувствую и всё время хвалю, это повышает их самооценку. А вот любимчиков у меня нет. У мальчиков – обострённое чувство справедливости. Чтобы они тебе доверяли, надо с этим считаться. Тогда всё получится.

Марина ВОРОНОВА