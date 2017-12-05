Простят долги по налогам, отменённым до 2006 года

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании проект закона, которым предлагается признать безнадёжными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам юридических лиц по отменённым до 2006 года региональным налогам и сборам. При этом необходимо соблюдение следующих условий: недоимка (задолженность) по пеням и штрафам не приостановлена к взысканию по решению вышестоящего налогового органа или в связи с введением процедуры банкротства по решению суда, не передана на взыскание судебным приставам-исполнителям или исполнительный документ не предъявлялся к исполнению судебному приставу-исполнителю, недоимка не реструктуризирована, сроки уплаты не изменены в соответствии с главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации.

– Принятие данного законопроекта позволит списать задолженность, взыскать которую невозможно из-за отсутствия на то правовых оснований, например, в связи с истечением сроков взыскания, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв. – Администрирование из года в год такой задолженности, её перерасчёт, начисление на неё новых пеней и штрафов требует определённых сил и средств, траты бюджетных денег. Поскольку долги эти всё равно никогда не будут взысканы, гораздо выгоднее списать их, чем продолжать накапливать и администрировать дальше.

Константин Толкачёв отметил также, что речь идёт о списании незначительных в масштабах республиканского бюджета суммах. Обозначенная задолженность осенью прошлого года составляла 17,4 миллиона рублей. При этом недоимка по самим отменённым до 2006 года налогам составляет 4,4 миллиона, а долги по начисленным на неё пеням и штрафам в три раза больше – 13 миллионов.