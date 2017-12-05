С Рождеством Христовым!

Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение (Лк. 2:14).

Эту святую песнь воспевали ангелы Младенцу Иисусу Христу при Его Рождестве на земле.

Эту песнь воспевает ныне Святая Церковь, прославляя Бога, родившегося в мир, открывая радость любящих сердец, воспринявших тайну вочеловечения Сына Божия для спасения мира.

Рождество Христово — это великий дар всему миру. Оно открыло нам Бога – «Людие седящии во тме неведения, да видят велий свет ведения» (Мф. 5, 16), как говорит об этом Священное Писание. Сын Божий пришёл в мир, образ раба приняв, чтобы спасти человечество от греха, проклятия и вечной смерти.

«И каким образом Спаситель это совершил?» – спрашивает святитель Григорий Палама. И отвечает: «…Снисшел с высоты Своей в человеческую худость, соединил ее неразрывно с Собой, смирившись и обнищав.., и таким образом всем показав путь, ведущий к горнему, и этот путь – смирение».

Рождество Христово принесло миру Евангелие и новую заповедь – заповедь о любви к Богу и ближнему. Много веков прошло с того времени. Но жертвенный призыв Христа о любви всегда вечен.

Христос основал на земле Церковь. Через святые Таинства Церкви Христос делает нас чадами Божиими, врачует наши человеческие недуги, делает нас из слабых сильными. Рождество Христово даёт нам радость богоусыновления и полную уверенность в вечной жизни. Это произошло, как пишет праведный Иоанн Кронштадтский, по величайшему, неизглаголанному милосердию Владыки к Своему созданию. Он не мог видеть весь род человеческий, Им созданный, наделенный дивными дарами, порабощенным дьяволу и навеки обреченным на страдания и муку.

Во время пришествия Спасителя в мир земля погрязла в боли и скорбях. Как внутри великой Римской державы, так и в среде окружающих народов не было мира. Тогда можно было встретить среди людей и нравственные падения, и идолопоклонство, и беззакония, и вражду. Придя в мир, Спаситель каждому дал надежду обрести настоящую и подлинную жизнь – жизнь вечную в Боге.

Вот уже более двух тысяч лет свет Рождественской звезды озаряет каждого из нас. И каждый, кто ещё не встретил Христа в своём сердце, имеет надежду на эту встречу. Ведь Рождество, по слову святителя Василия Великого, открыло нам небо, ниспослало нам Духа Святого, рассеивает мрак и всякую нечистоту.

Уготовим своё сердце молитвой, приготовим его добрыми делами и мыслями сделаться Вифлеемскими яслями, чтобы и в нашем сердце мог родиться Спаситель Богомладенец Иисус Христос.

Сердечно поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова!

Да воцарится в сердцах наших Христос Господь, и с Ним да царствуют мир и благословение! Аминь.

Благочинный 5-го, Стерлитамакского, округа протоиерей

Александр КРИВЦОВ