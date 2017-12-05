Сбор предложений

Продолжается сбор предложений от населения по общественным территориям, которые предполагается благоустроить в рамках программы «Формирование современной городской среды ГО город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2018-2022 годы».

Приоритетный национальный проект «Городская среда» инициирован партией «Единая Россия». В прошлом году в его рамках была благоустроена аллея по улице Худайбердина.

Свои предложения можно представить лично в отдел жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул.Худайбердина, 78 или направить по электронной почте gorsreda-str102@mail.ru. Также можно воспользоваться ящиками для сбора предложений по благоустройству общественных территорий. Такие ящики расположены в крупных торгово-развлекательных центрах: «Сити-Молл», «Фабри» и УТК «Центральный».

Сбор предложений продлится до 9 февраля.