Сбывалось то, о чём не мечталось!

От реквизитора до драматурга

Наталья Яковлевна Шор известна в городе как руководитель образцового коллектива «Театральная школа «Бенефис», основатель одного из самых популярных в Башкортостане театральных фестивалей «Комедийная хоромина», продюсер и режиссёр молодёжных спектаклей, директор КДЦ «Сода». В театре она – со дня своего рождения, ровно 50 лет.

ВМЕСТО ЯСЛЕЙ – ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Наташа родилась в Нижнем Тагиле в театральной семье. Её дедушки, бабушки, родители служили верой и правдой Мельпомене. Мама новорождённой Елена Ивановна, отказавшись от декретного отпуска, принесла малышку к себе на работу. Первые воспоминания:

– Меня приносили в пошивочный цех, – рассказывает Наталья Яковлевна, – сажали в чемодан. И я разбирала лоскутки, кружева, тесьму. Когда немного подросла, в моём распоряжении был уже весь театр! Путешествовала по цехам. Смотрела, слушала, запоминала. Бывало, бабушка спросит маму:

– А где Масик? (Так меня звали в детстве).

– Масик в люди пошёл.

Я выросла и воспитывалась в театре, но никогда не мечтала о сцене. Может быть, потому, что это был известный и привычный для меня мир. Подростки – большие романтики. Их привлекают таинственное, необъяснимое, неизвестное. В то время меня увлекали история и археология. Хотелось отправиться в экспедицию и открывать древние царства. Кружили голову названия Урарту, шумеры, Вавилон, Троя. Однако в моей жизни сбывалось именно то, о чём я не задумывалась и не мечтала. По большому счёту, у меня не было определённой цели. Бабушка часто говорила:

– Тебе бы в библиотеке сидеть. Книжками заниматься!

При этом я не была домоседкой. Пела в хоре, заседала в клубе имени Гайдара, вела концерты. Но, повторюсь, на сцену не стремилась. Однако страсть к истории и привычка к театру всё-таки привели меня в Ленинградский институт театра, музыки и кино. Окончив школу, я приехала поступать на театроведческий факультет. Не получилось. Вернулась в Стерлитамак, куда переехали из Нижнего Тагила родители.

ТЕАТР УЧИТ ЛУЧШЕ ТОЛСТЫХ КНИЖЕК

Вернувшись из Ленинграда, я долго не раздумывала – поступила в Стерлитамакский техникум культуры на режиссёрское отделение. А через семь месяцев – в русский театр. Меня взяли реквизитором. Училась и работала. Это было в 1986 году.

Реквизитор – моя первая театральная профессия. Очень, кстати, важная. Я расставляла чашки на столах, следила за мебелью. Первый выезд на гастроли – в Мелеуз. У меня два огромных ящика с реквизитом. Открыла и растерялась, что делать со всем этим барахлом? Ничего, где сама разобралась, где коллеги помогли. В театре была чудесная атмосфера. Сложилась молодёжная тусовка. Совсем ещё юные актёры – Паша Скопинцев, Серёжа Дербенцев, Света Патраева, Ян Воробьёв – дружили с работниками технических цехов. Вместе мы делали капустники, отмечали праздники, премьеры. Руководили нами интеллигенты старого образца – директор театра Борис Францевич Земло и главный режиссёр Дмитрий Степанович Шрагер. Для творческих людей с ранимыми душами подходит только такое начальство.

Я благодарна режиссёру Константину Дмитриевичу Хотяновскому. Он доверил мне роль в спектакле «Осень нашей юности». Представьте мою радость! Хотя роль Нади, чахлой девушки, которая всё время лежала на раскладушке, сводилась всего к двум-трём фразам. Однажды я лежала, лежала и… заснула. Партнёры по сцене, сообразив, что Надю теперь и пушкой не разбудишь, сказали за меня весь текст.

Однажды на сельских летних гастролях мне пришлось ещё выйти на сцену. Неожиданно заболела артистка, которая играла почтальона. Текст – проще некуда: «Здравствуйте, вам телеграмма». Всё! Я вышла. Стою, смотрю на зрителей. Они – на меня. Полный ступор. Выручила актриса Валентина Петровна Барусина. Она улыбнулась мне и спросила:

– Вы, может быть, нам телеграмму принесли?

Я молчу, как заговорённая. Валентина Петровна второй раз спрашивает:

– Вы телеграмму принесли?

Я, наконец, опомнилась и выпалила:

– Здравствуйте, вам телеграмма!

Взаимовыручке, душевной тонкости театр учит лучше толстых книжек.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 января 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА